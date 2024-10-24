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哈馬斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）上週證實遭以色列擊斃，外界許多人包括賀錦麗（Kamala Harris）在內，都呼籲應該把握辛瓦之死的機會，讓中東戰火劃下句號。然而，辛瓦死後已經過了一禮拜，如今情況益發明顯，戰局絲毫沒有放緩跡象。對此，《CNN》報導指出，沒人知道以色列的終局之戰（Endgame）為何，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）似乎沒有動力結束戰爭。《CNN》報導表示，那些期待辛瓦之死能讓戰事結束的人顯然都錯了，雖然越來越多以色列的國際盟友、包括美國，向納坦雅胡施壓，要求其立即宣布以色列已經獲勝並結束這場戰爭，但納坦雅胡依然誓言繼續戰鬥。報導分析，納坦雅胡正在玩一場複雜的政治遊戲，試圖平衡眾多他不能失去的盟友之間彼此矛盾的要求，以色列的國內政治讓納坦雅胡沒有動力結束戰爭，而對於來自美國的壓力，納坦雅胡也似乎越來越「免疫」，如今適逢美國大選，拜登政府也難以對納坦雅胡採取更強硬的態度。耶路撒冷希伯來大學的政治學者塔希爾（Gayil Talshir）表示，納坦雅胡可能會將美國新總統出爐前的這段時間視作個人的機會之窗，盡可能獲得更多的軍事勝利，並將這些軍事勝利轉換為個人的政治聲望。《CNN》報導指出，如今局勢的發展讓以色列與伊朗直接衝突的可能性越來越高，這也是外界最為擔憂的事情。