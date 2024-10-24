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▲楊惠姍（左）頂著金色短髮，對鏡頭露出笑容，狀態看起來相當好。（圖／藍心湄臉書）

▲張毅（左）和楊惠姍（右）共創琉璃藝術事業多年，兩人相守多年，而張毅於2020年因病逝世。（圖／琉璃工房提供）

72歲「一代影后」楊惠姍出道多年，曾奪下第21屆以及第22屆金馬獎最佳女主角獎，但她在1986年拍完最後1部作品後，便轉換跑道成為琉璃工房的藝術創作者，漸漸淡出演藝圈。近日「時尚教主」藍心湄到中國旅遊，竟意外在敦煌巧遇楊惠姍，藍心湄將兩人合照PO上網，72歲的楊惠姍依舊氣質非凡、狀態相當好，貼文瞬間掀起粉絲熱議。藍心湄近日到甘肅敦煌旅遊，沒想到竟在他鄉巧遇楊惠姍，她興奮發出兩人同框合照寫道：「在參觀莫高窟狹窄的石階上，迎面走來熟悉的身影，我叫住了她，真的是又驚又喜！台灣遇不到，竟然會巧遇在莫高窟，人參啊～」畫面中楊惠姍頂著一頭金髮，對著鏡頭露出燦爛笑容，她的氣色紅潤，狀態相當好，完全看不出已經72歲了。貼文曝光後許多粉絲紛紛留言大讚：「她氣質好好」、「好美的女神，成熟有味道」、「楊惠姍好漂亮！」楊惠姍1979年出演黑幫電影《錯誤的第一步》打開知名度，並分別以代表作《小逃犯》、《我這樣過了一生》蟬聯拿下第21、22屆金馬獎最佳女主角。後來與知名導演張毅因共事而產生感情，然而當時張毅已為人夫，楊惠姍背負小三之名，與張毅退出演藝圈共同經營「琉璃工房」。楊惠姍後來便鮮少出現大眾面前，只有在4年前張毅因病逝世後，曾受邀到訪談節目回憶和老公的點滴及一起抗病的過程。