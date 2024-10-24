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▲女團出身的宋枝恩（左），嫁給身障YouTuber朴偉（右），日前甜蜜舉辦婚禮。（圖／宋枝恩IG）

▲朴偉（右）PO出的婚禮影片中，弟弟的言論引發爭議。（圖／宋枝恩IG）

韓國女團Secret出身的宋枝恩，今年10月與身障YouTuber朴偉結婚，然而近日朴偉公開的婚禮影片中，弟弟的致詞內容提到哥哥健身房大小便失禁時，宋枝恩耐心照料的故事，讓不少網友直言在婚禮上提到這些私密事情，感覺有失尊重，看了不是很舒服，引起爭議後朴偉也將片段刪減。朴偉的弟弟在婚禮上的致詞中，回憶起朴偉2014年因意外事故癱瘓後，家人輪流探視他在重症病房，感性地描述了當時的擔憂與心情，並感謝宋枝恩在哥哥復健時的支持。雖然弟弟的致詞打動了不少人，但他在致詞中說起哥哥在健身房大小便失禁事件，並且還講得非常直白：「我哥哥用力過猛，排出了一些臭東西」，還做了聞味道的手勢。雖然弟弟主要是想講述宋枝恩安慰男方別擔心，並把他從輪椅上扶起來的溫馨橋段，但還是有部分網友認為在婚禮這種正式場合，發表這樣的言論不太妥當，批評這段話讓宋枝恩看起來像是個照護者，直言：「婚禮上沒必要談這些私密的事。」讓婚禮的喜悅氛圍、新娘的角色都失焦，也顯然沒有顧及到新娘父母的心情。隨著批評聲浪越來越多，朴偉最終將片段刪減，移除了失禁故事的部分，只保留了關於家庭的感性部分，新的影片中，以弟弟向宋枝恩致謝：「感謝嫂子成為我們家庭的一員」作為結尾。