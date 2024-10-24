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經營沖繩縣各離島航線的琉球空中通勤（RAC）24日上午表示，由於無法確定旗下所屬的4架飛機輪胎出現的問題，因此繼前一日之後，不得不在取消當天41個航班，影響了約3031名乘客。根據《沖繩時報》、《琉球新報》等日媒報導，琉球空中通勤一架由加拿大德哈維蘭飛行器有限公司生產、機型為DHC-8-400的飛機，在22日晚上10點左右的維修檢查中，發現右側主輪的外輪胎壓下降，隨後發現固定內外輪胎的16個螺帽中有12個螺帽出現鬆動的狀況。進一步檢查發現，琉球空中通勤擁有的5架飛機均存在螺栓或螺帽鬆動的情況。這是該公司首次發現此問題。目前該公司正在加緊調查原因。琉球空中通勤23日時宣布，在確定安全之前，取消當天全數41架航班，因此影響了1516名乘客。24日時，琉球空中通勤表示，因為尚未確定飛機輪胎故障原因，無法確定運行恢復的時間，並再取消了41架航班，衝擊1515人，兩天總共3031人受影響。琉球空中通勤的母公司日本越洋航空（JTA）為了因應這項狀況，24日臨時加開了4個架次的飛機往來那霸機場與久米島充當臨時航班。