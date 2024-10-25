台北國際旅展ITF即將於11月1日登場，多家飯店搶先推線上旅展，更有兩家飯店祭出「吃到飽餐券買一送一」。台北萬豪酒店線上旅展即日起至11月4日，推出超值餐券最低64折起，其中必搶的，是半自助式餐廳「Garden Kitchen」推出限量自助餐券「買一送一」優惠，於今（25）日的中午12:00 準時開搶，僅限量50組。另外，台北君悅酒店同樣今日也有「買一送一」，人氣吃到飽「彩日本料理自助餐廳」平日午晚餐雙人券推出買一送一優惠，且限量50組。
📍台北萬豪酒店「買一送一」 今日12:00開賣
台北萬豪酒店內被譽為台北最美Semi-Buffet（半自助式餐廳）「Garden Kitchen」，擁有玻璃屋花園美景，廚房打造五大主題區，包含海鮮控最愛的「極鮮海物Bar」、精緻可口的「精湛冷盤區」、現點現做的「熱食美饌區」、豐盛繽紛的「鮮蔬沙拉區」、精品等級的「夢幻甜點檯」等。台北萬豪酒店此次於官網推出線上旅展（按此），針對半自助式餐廳Garden Kitchen，推出限量自助餐券「買一送一」優惠，將於今日10月25日中午12:00準時開搶，每日限量50組，售完即止。
若沒搶到今日買一送一優惠，Garden Kitchen另有推出「千元有找Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券 (週一至週五)」，每張990元 (原價1,408元，約7折) ；若購買一套十張9,000元，每張僅900元，約有6.4折優惠。
📍台北君悅酒店「買一送一」 今日13:00開賣
至於台北君悅酒店，同樣即日起至11月11日推出線上旅展（按此）優惠，主打吃到飽餐券下殺6.1折起，同樣於今（25）日的13:00加碼買一送一活動，「彩日本料理」推出平日午晚餐雙人券（原價每位1580元+10%）買一送一優惠，同樣限量50組，售完為止。另外，11月1日的13:00還有「凱菲屋自助餐廳」平日午晚餐雙人券（原價每人1780元+10%）一樣也是限量買一送一。
彩日本料理是台北君悅酒店內人氣吃到飽餐廳之一，菜色包含現流生魚片、現握壽司、現煮拉麵，以及居酒屋必點炭烤海鮮、酥炸天婦羅、日式甜點近百道精緻和風美饌等。
若沒搶到今日的買一送一，11月11日前還有優惠6.1折起，像是「凱菲屋/ 彩日本料理」雙自助餐通用平日午餐雙人券，每張2,600元、約7折優惠，持券用餐再送300元自助餐抵用券一張。或者「凱菲屋」的平日午晚餐雙人券、平日下午茶4張套券，以及「彩日本料理」平日自助餐午晚餐四張套券，三種套券都折扣下殺至最低6.1折。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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台北萬豪酒店內被譽為台北最美Semi-Buffet（半自助式餐廳）「Garden Kitchen」，擁有玻璃屋花園美景，廚房打造五大主題區，包含海鮮控最愛的「極鮮海物Bar」、精緻可口的「精湛冷盤區」、現點現做的「熱食美饌區」、豐盛繽紛的「鮮蔬沙拉區」、精品等級的「夢幻甜點檯」等。台北萬豪酒店此次於官網推出線上旅展（按此），針對半自助式餐廳Garden Kitchen，推出限量自助餐券「買一送一」優惠，將於今日10月25日中午12:00準時開搶，每日限量50組，售完即止。
若沒搶到今日買一送一優惠，Garden Kitchen另有推出「千元有找Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券 (週一至週五)」，每張990元 (原價1,408元，約7折) ；若購買一套十張9,000元，每張僅900元，約有6.4折優惠。
📍台北君悅酒店「買一送一」 今日13:00開賣
至於台北君悅酒店，同樣即日起至11月11日推出線上旅展（按此）優惠，主打吃到飽餐券下殺6.1折起，同樣於今（25）日的13:00加碼買一送一活動，「彩日本料理」推出平日午晚餐雙人券（原價每位1580元+10%）買一送一優惠，同樣限量50組，售完為止。另外，11月1日的13:00還有「凱菲屋自助餐廳」平日午晚餐雙人券（原價每人1780元+10%）一樣也是限量買一送一。
彩日本料理是台北君悅酒店內人氣吃到飽餐廳之一，菜色包含現流生魚片、現握壽司、現煮拉麵，以及居酒屋必點炭烤海鮮、酥炸天婦羅、日式甜點近百道精緻和風美饌等。
若沒搶到今日的買一送一，11月11日前還有優惠6.1折起，像是「凱菲屋/ 彩日本料理」雙自助餐通用平日午餐雙人券，每張2,600元、約7折優惠，持券用餐再送300元自助餐抵用券一張。或者「凱菲屋」的平日午晚餐雙人券、平日下午茶4張套券，以及「彩日本料理」平日自助餐午晚餐四張套券，三種套券都折扣下殺至最低6.1折。
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