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▲梁云菲（上）爆出已經和男友小銨（下）分手的消息。（圖／梁云菲IG）

▲梁云菲在一篇賣周杰倫演唱會票的文底下，意外證實自己已經分手的消息。（圖／Threads）

「國光女神」梁云菲2022年5月認愛圈外男友小銨，上個月才剛分享與男友在馬爾地夫度假時，在陽台熱吻的親密照片，沒想到20日她在社群上發布黑白落淚照片，疑似已經分手，今（24）日她又在一篇出售周杰倫演唱會門票的貼文下面，留言：「我分手了，跟自己去看可以嗎？」意外證實和男友情斷。本月18日她先是在社群上發文寫下：「曾經的彼此奔赴，哪怕只有過程，認真相愛過，就是最好的結果。放手的課題，要用一輩子去學習，而淚水與勇氣的交織，都會讓我們變成一個更堅定的大人。」並以藍字標註了「好好說再見」等語句，20日她又發布黑白落淚照片，雖然什麼都沒有明說，但許多人都猜測她似乎已分手。而昨日一名網紅楊翰，在Threads上發文出售周杰倫演唱會門票，但要求留言必須寫出想一起去看的對象，梁云菲留言寫下：「我分手了，跟自己去看可以嗎？」證實了分手傳言。事實上，梁云菲上月才在IG分享和男友在馬爾地夫度假時，被朋友捕捉到在陽台上的親密照片，只見小情侶陷入兩人世界親得忘我，擁抱、接吻畫面全被記錄下來下，事隔不到一個月就分手，令人不勝唏噓。