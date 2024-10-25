我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市刑大22日才有一名偵二隊陳姓偵查佐涉暗槓毒品被帶走，被依貪污罪裁定羈押；24日上午8時許再被搜索，帶回約談鄭員及新北市刑大、土城分局4名員警，及當時配合製作不實筆錄的女子共6人，檢方今複訊後依使公務員登載不實罪嫌，諭令鄭員10萬元交保，其他4警各3萬元、配合製作不實筆錄的女子1.5萬元交保。據了解，新北市政府警察局刑事警察大隊兩線一星鄭姓偵查員，任職土城警分局偵查隊小隊長時，疑找一名女子製作不實筆錄，指稱有人涉毒品案，新北地檢署昨指揮調查局台中市調查處兵分7路發動搜索，前往鄭員位於新北市刑大的辦公處所、土城警分局、鄭員等人住處共7處搜索，查扣手機證物，約談鄭員等6人。涉案的鄭姓偵查員過去表現優異，之前在刑大擔任偵查佐，在調到土城分局偵查隊升任小隊長後，2023年因反黑肅貪表現優異，還榮獲警光獎，2024年考上警大警佐班後，年初再調回刑大偵一隊擔任偵查佐。如今卻涉嫌豢養線民，製作不實筆錄，爆發瀆職醜聞。新北市刑大三天內遭檢調2度搜索，重創警紀。22日上午6時許，新北刑大偵二隊陳姓偵查佐才因涉暗槓毒品，遭依《貪污治罪條例》聲請羈押獲准，事隔2日偵一隊鄭姓偵查員再因涉及與犯嫌情資交換舞弊，被新北地檢署帶到北機組偵訊。對此新北刑大表示，仍秉持勿枉勿縱之立場，以不掩飾、不庇縱、不護短之態度，積極偵辦，展現端正警察風紀之決心，以維警譽。