射手Klay Thompson今夏離開勇士，轉戰NBA獨行俠，掀起話題，不少勇士球迷非常不捨。不過美國媒體近日爆料，Klay Thompson近年帶給勇士的負面影響，不亞於問題球員、「嘴綠」Draymond Green。
Klay Thompson在2019年遭遇左膝十字韌帶撕裂傷後，狀態大不如前，表現也與巔峰時期有不少落差。美媒透露，「K湯無法認清事實，他已經不是以前意氣風發的頂尖射手。」
Klay Thompson太固執
對於教練團的安排，Klay Thompson非常抗拒，他的固執也影響了團隊運作，甚至常常因為挫敗感而發怒，負面情緒也影響到團隊。
勇士對於Klay Thompson的包容度非常高，包括當家球星Stephen Curry仍將K湯視為是兄弟，並持續勸說，「兄弟，放輕鬆，不用執著在過往的角色，其他方式也能幫助到球隊。」可惜Klay Thompson聽不進去，仍一意孤行。
美媒透露，Klay Thompson雖然努力奮起，也確實有幾場比賽彷彿回到巔峰，但終究無法持續整個賽季，起伏非常大，最終也不得不與勇士分道揚鑣。
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Klay Thompson太固執
對於教練團的安排，Klay Thompson非常抗拒，他的固執也影響了團隊運作，甚至常常因為挫敗感而發怒，負面情緒也影響到團隊。
勇士對於Klay Thompson的包容度非常高，包括當家球星Stephen Curry仍將K湯視為是兄弟，並持續勸說，「兄弟，放輕鬆，不用執著在過往的角色，其他方式也能幫助到球隊。」可惜Klay Thompson聽不進去，仍一意孤行。
美媒透露，Klay Thompson雖然努力奮起，也確實有幾場比賽彷彿回到巔峰，但終究無法持續整個賽季，起伏非常大，最終也不得不與勇士分道揚鑣。