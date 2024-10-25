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▲Klay Thompson期待來到獨行俠隊後能「打臉」外界的看衰。（圖／美聯社／達志影像）

射手Klay Thompson今夏離開勇士，轉戰NBA獨行俠，掀起話題，不少勇士球迷非常不捨。Klay Thompson在2019年遭遇左膝十字韌帶撕裂傷後，狀態大不如前，表現也與巔峰時期有不少落差。對於教練團的安排，勇士對於Klay Thompson的包容度非常高，包括當家球星Stephen Curry仍將K湯視為是兄弟，並持續勸說，「兄弟，放輕鬆，不用執著在過往的角色，其他方式也能幫助到球隊。」可惜Klay Thompson聽不進去，仍一意孤行。美媒透露，