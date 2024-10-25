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檢廉持續偵辦京華城弊案，台北市前市長柯文哲等7被告，目前皆收押禁見，柯文哲親信、貼身私帳房「橘子」許芷瑜恐為關鍵角色，不過許芷瑜在事發前曾2度出境至日本，8月底至今未歸，台北地檢署日前已將許芷瑜改列被告。民進黨台北市議員洪健益爆料，朋友在日本大阪看過她，才拿起手機想拍攝，豈料被橘子發現，立即戴上口罩閃人。據了解，許芷瑜在今年5月間先出境日本，後續今年8月27日返國，隔兩天又於29日一早再度飛往日本至今未歸，檢方9月27日發動第二波大規模搜索、約談，當時認為許芷瑜身為柯文哲的貼身帳房，有必要到案說明，查詢出入境紀錄發現許芷瑜早在第一波搜索前就前往日本，至今尚未返台。目前檢方已將橘子改為政治獻金案的被告，但是尚未發布通緝，未來將透過司法互助通報系統，告知日方當事人所涉的犯罪事實，盡全力防止橘子在6個月入境期滿後，再逃往第3國。根據《三立新聞網》報導，議員洪健益爆料，自己有一名朋友在日本大阪看到橘子，當時橘子因為把口罩摘掉被看見，朋友正想拿手機拍下，被橘子發現後，她立刻戴回口罩快速離開，而現場也不只她一人，還有兩、三名友人隨行。