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今年第20號颱風潭美即將進入南海，中國中央氣象台警告，未來3天，潭美將持續影響南部海域和華南沿海，須留意強風對船舶航行、作業平台、旅遊的影響，浙江、廣東、海南等地的暴雨災害風險也相對高。綜合《海南日報》等中媒報導，受潭美颱風影響，海口新海港、秀英港和鐵路南港，將自26日14時起停駛，停運預計將持續至28日早晨，復運時間視氣象情況而定。截至發稿時間為止，三港運力尚且充足，當局呼籲有過海需求的司機旅客，合理安排行程，提前預約購票、盡快過海。海南省氣象台預計，26日夜間起，潭美將在海南島南部近海至西沙群島一帶海面迴旋，強度逐漸減弱，但25日至29日，西沙和中沙群島將有持續強風雨，提醒居民事先做好準備，及時轉移危險區域人員，也呼籲在南海海面作業的船隻，盡快回港避風。廣東省深圳市氣象台也在今（25日）上午8點發布全市颱風白色預警信號，而東北季候風會同時影響華南，在潭美與東北季候風共同影響下，星期五及週末，華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及驟雨天氣。