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▲台鐵內壢車站二月台第115次自強號列車今天早上疑似與民眾發生碰撞。（圖／讀者提供）

台鐵115次自強號，今（25）日從基隆往桃園方向行進，大約9時40分許桃園市中壢區內壢火車站進站時，一名男子突然從月台墜落，列車煞車不及，直接撞上男子，列車雖緊急煞車停下，但當時月台上和列車上都有不少乘客，看到列車突然停下，都不清楚發生什麼事，得知疑似撞到人，紛紛嚇了好大一跳。這輛115次自強號從基隆往南下出發，就在行經內壢火車站時，一名60歲男子疑似不慎落軌，遭火車撞擊，內壢火車站站方人員立即通報，警消人員抵達時，發現男子已明顯死亡，因此未送醫。台鐵內壢站共有兩股軌道，事發當時115次自強號列車停留於第三月台股道，待台鐵調度員調度後，將採單線雙向通行。也幸好已經過了上班尖峰時間，沒有造成太大影響，不過車次依然受到影響，有誤點情形。這起落軌意外，60歲男子的身分還有待調查，而發生意外的原因也有待釐清，目前調閱監視器後，初步排除外力介入，詳細發生原因正由警方調查當中。