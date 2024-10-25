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▲持修這次推出新專輯不僅改變造型，也再次展現創作才華。（圖／EMI提供）

▲孫璟在持修的MV中飾演被囚禁者，2人有許多互動。（圖／EMI提供）

天后張惠妹愛徒持修過去被要求留長髮，也讓他快跟妹妹頭長髮造型畫上等號，不過他這次為了新專輯破格變髮，剪掉他最具標誌性的一頭長髮，展現出全新的形象，也寓意著他對於音樂與生活的全新態度。這樣的改變不僅讓人驚豔，也讓人期待他在音樂上的更多可能性，而在音樂的旅程中，持修也又一次展現了他的創作才華，推出第3張全創作專輯的首發單曲〈你的眼睛〉，這首歌不僅是音樂上的全新嘗試，更是一段靈魂深處的探索，讓人感受到直視自我的力量。〈你的眼睛〉融合了電氣搖滾的元素，帶來浪漫而富有感染力的旋律，並以真誠的歌詞和動人的旋律，深入探討自我懷疑與成長的過程，讓聽眾隨著音樂的行進感受到前所未有的釋放。歌詞裡，持修也探討成長過程中的掙扎與自我認識，並溫柔輕擁著那些成長中的刺痛，歌詞中提到的「不夠漂亮沒有才華，憑什麼活在這世界上」，道出了許多人在面對自我時的脆弱與不安。然而，持修用音樂告訴我們，這些偽裝並不能掩蓋內心的美麗，正如他所唱的「你不知道，其實你已經很美麗」，這句話不僅是對他人的鼓勵，更是對每個聽眾心靈的撫慰。持修闡述著創作的動機：「這首歌是寫給容易缺乏自信、覺得自己不夠完美的人。」在面對自我懷疑的時刻，持修堅定地唱著：「我願永遠永遠的看著你」，讓人倍感溫暖；而以往喜好當藏鏡人，MV盡可能給別人演的持修，這次不只在音樂上大躍進，演技上連自己的驚呼：「我好像進步了！」以前只要看到鏡頭他就會慣性的愣住，所以一直想說給別人演就好了，這次自己挑大梁，一開始以為會全身發抖，演完後他忍不住笑著說：「也就那樣嘛…就小抖而已。」〈你的眼睛〉MV邀請鬼才導演謝乾乾掌鏡，將原本被覺得偏枯燥或是難以突破的愛情，寫成了很不一樣的故事，持修形容道：「有關囚禁，有關愛情之間的那個…你們去看就懂了！」原來MV中持修扮演有霸道總裁性格的男子，用盡各種辦法囚禁著另一方；由新生代演員孫璟飾演被囚禁者，很多充滿衝突感的歇斯底里場面，孫璟表示：「最難的是推完持修又要捶他一下，因為那個聲音聽起來很痛，我就會有點不敢打下去。」持修在一旁笑說：「但你還是打了。」