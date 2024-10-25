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▲胡瓜換上籃籃的睡衣還嘟嘴裝可愛，讓眾人笑翻。（圖／下面一位YouTube）

▲胡瓜（右1）說自己送給籃籃的禮物要價8-10萬元，還親自幫忙換床單。（圖／下面一位YouTube）

▲籃籃不僅是啦啦隊女孩，更是多個綜藝節目的主持班底。（圖／籃籃IG）

啦啦隊女神籃籃是Rakuten Girls總隊長，去年7月她砸2000萬在新莊買了新家，當作送自己的生日禮物，如今裝潢完成她也正式入厝。日前綜藝天王胡瓜就帶著賴慧如、郭宗祐、阿翔、宜芳到籃籃家裡幫她慶祝，一行人換上睡衣開派對，胡瓜穿上籃籃睡衣被笑說「像女僕」；後來胡瓜也親自幫籃籃換上自己送的頂級寢具，他表示這樣一套要8-10萬元，大手筆送給籃籃當作禮物，可見兩人私下交情也很不錯。胡瓜經營YouTube頻道《下面一位》，日前他和賴慧如、郭宗祐、阿翔、宜芳一起到籃籃的家作客，一到現場就被要求換上睡衣開派對，籃籃拿出自己的睡衣給大家換上，胡瓜一登場就讓眾人笑翻，籃籃則笑說：「有看過這樣的綜藝天王嗎？好可愛，好喜歡喔」，胡瓜也不害羞，嘟嘴做怪表情，完全沒有大哥包袱。事後眾人也輪番分享送籃籃的入厝禮物，宜芳送電蚊拍，郭宗祐送簽名海報，阿翔送簽名球，賴慧如送邱比特造型的金箔酒，胡瓜則拿出一個馬桶說，笑說：「這是全新的喔」，祝福籃籃可以把壞運全部「通掉」，開玩笑說馬桶要保持乾淨才能有好運氣；籃籃則補充其實瓜哥早就送她頂級寢具當大禮。眾人吃飽飯玩完遊戲後，胡瓜也親自幫籃籃換床單，他說這個牌子的寢具一床要價8-10萬元，非常高級，籃籃也大讚觸感很舒服。影片曝光後網友看了也紛紛留言稱讚胡瓜：「瓜哥雖然是綜藝界大哥卻不會有距離感，而且很快就能跟年輕人玩在一起」、「胡瓜真的是超棒的人，提攜後輩不遺餘力」、「胡瓜這樣真的超親民，更喜歡他了」。事實上，籃籃除了是啦啦隊女孩，也同時是多個節目的主持班底，包含《女孩好野》、《天才衝衝衝》、《綜藝大集合》、《綜藝新時代》等，2022年更因《綜藝大集合》入圍第57屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，和胡瓜的關係親如父女，當時籃籃也在臉書感謝瓜哥：「謝謝這位亦師亦父的綜藝大哥胡瓜帶領我們走進金鐘」。