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▲「熊一基隆店」位於基隆東岸廣場三樓，擁有無敵海港景觀。（圖／馬辣集團提供）

▲六福萬怡酒店的吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」即日起推出韓國美食美酒節，還加推若為南港、基隆等6個區域市民，將能享用餐85折，暢饗干貝、松葉蟹腳吃到飽，還加送每位烤龍蝦。（圖／六福萬怡提供）

馬辣集團旗下人氣燒肉品牌「熊一頂級燒肉」10月份連展3店，即台大公館、西門町二店兩家新分店，今（25）日宣布再插旗「基隆東岸廣場」，是「熊一頂級燒肉」首次跨出台北市。全台四家「熊一燒肉」推出11月底前消費貼文分享或google留言，送「九孔鮑魚」一份，當月壽星或身分證等證件對中指定號碼任二碼(10月份指定號碼為「1、2、3」)，並消費含「力士燒肉」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」。「熊一基隆店」位於基隆東岸廣場三樓，擁有無敵海港景觀，停車便利，離基隆廟口步行只要10分鐘。熊一燒肉標榜物超所值、高CP值的燒烤享受，平日午餐只要598起，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種燒烤肉吧，還有野菜吧、安格斯牛黑咖哩飯吧、冷熱飲料吧、海尼根啤酒吧、哈根達斯冰淇淋吧等上百種食材無限放題。加價100元，就可升級享受6種頂級牛肉切片、4種頂級海鮮，包含原塊牛胸腹牛排、嫩肩沙朗、霜降板腱牛、鮮甜海蝦、深海魷魚等都能盡情享用。為了慶祝「熊一燒肉」連開新店，特別祭出一連串開幕優惠，11月底前蒞店消費只要貼文分享或google留言鼓勵就免費招待Q彈美味的「九孔鮑魚」一份。另有當月壽星或身分證、健保卡或護照號碼證件對中指定號碼任二碼(10月份指定號碼為「1、2、3」)，並消費含「力士燒肉」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」(須提前一日預約參加活動)。至ㄩ於六福萬怡酒店的吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」，則是即日起推出「敘饗韓風食堂」韓國美食美酒節主題餐檯，一次推出數十道韓國經典菜餚。若為南港、汐止、內湖、松山、信義或基隆市民，10月31日前不分平假日午、晚餐，將能享用餐85折，暢饗生食級干貝、烤牡蠣，假日還有生蠔料理、松葉蟹腳。每位成人還送位上餐點「蒜味奶油焗烤龍蝦」半尾。