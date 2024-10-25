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衛福部預告「捐血者健康標準」修正草案，放寬捐血者年齡上下限，未來70歲以上的長者、16歲以上未滿17歲青少年，分別取得醫師、法定代理人同意，就可以加入捐血行列。衛福部昨（24）日預告修正「捐血者健康標準」草案，即日起預告60天。修正內容有4點，包含放寬或調整捐血者年齡上限、體重及體溫的規定；增訂蟲媒、食媒、血液傳播相關傳染性疾病、牙科手術及服用抗凝血藥物之應暫緩捐血或不得捐血情形；酌修捐血量並定明捐血間隔相關規定；酌修文字並於附表之捐血者血液檢驗項目新增核酸檢驗。根據捐血者健康標準修正草案，將調整捐血者年齡限制，超過65歲的長者，應有2年內捐血紀錄，而超過70歲的長者，則要經過醫師同意才可捐血。同時放寬16歲以上未滿17歲者，只要法定代理人同意，就可以捐血。此外，針對體重規定，從原本區分男女，改成除了捐分離術血小板、白血球、血漿者應該50公斤外，其他捐血者應達45公斤。同時，該草案暫緩或不能捐血狀況有22項，包含患有活動性結核病、心臟病、消化道潰瘍出血、腎臟病、感冒、急性感染、傳染病、過敏疾病、須胰島素治療的糖尿病等。其中，針對「與HIV（人類免疫缺乏病毒）感染者發生性行為者」的捐血限制，將暫緩期間由2年調整為1年。至於修正原因，食藥署表示，捐血者健康標準來自民國95年發布實施以來，僅在107年討論是否修正但未果，考慮與世界衛生組織及各國陸續修正相關指引，希望能跟上國際趨勢，並因應國內高齡化社會的用寫安全，擴大捐血來源。不過，上路時間仍須視預告狀況而定。