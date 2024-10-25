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美國總統大選腳步越來越近，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的選情膠著，雙方把握時間進行造勢活動衝刺。不過，隨著政治兩極化加劇，川普陣營與賀錦麗陣營互相攻擊越來越激烈，最新民調顯示，高達62％的美國民眾預期，選舉後極可能或有可能發生動亂事件，反映了民眾對政治暴力日益增長的擔憂。根據《Axios》報導，這份24日發布的民調由斯克里普斯新聞（Scripps News）與民調機構益普索（Ipsos）共同製作，調查期間為10月18日至20日，共對1028名全美成年人進行調查，誤差範圍為正負3.3個百分點。調查結果顯示，高達62％受訪民眾認為選舉後極可能或有可能發生發生暴力事件，若依受訪民眾的政治傾向區分，70％的民主黨人認為選舉後極可能或有可能發生發生暴力事件，59％的共和黨人認為選舉後極可能或有可能發生發生暴力事件。51％的受訪民眾表示，支持使用軍隊來防止大選騷亂，若依受訪民眾的政治傾向區分，共和黨人比民主黨人更支持使用軍隊。不過，雖然預期可能發生發生暴力事件，63％的受訪民眾表示對於選舉結果極有信心或有些信心，認為選票都會得到正當且準確的統計。77％的受訪民眾表示，即使他們喜歡的候選人落選，他們也願意接受選舉結果。上次美國大選後爆發的國會動亂，加上川普今年在賓州遭遇槍擊，讓政治暴力的陰影始終籠罩著這次美國大選，民調數字也再次反映了民眾對政治暴力日益增長的擔憂。