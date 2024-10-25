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中職台灣大賽G5今（25）日在台中洲際棒球場開打，帶著3勝1敗聽牌優勢的中信兄弟只需再拿一勝，就能奪下隊史第10座總冠軍，與統一獅並列中職最多冠紀錄。不過，要在自家主場封王，兄弟必須先突破「第5戰魔咒」，歷年來總冠軍賽G5，兄弟戰績是2勝9敗，自2014年起在G5遭遇6連敗，此戰成為兄弟衝擊冠軍的重要關卡。自中職成立以來，兄弟在3勝1敗情況下進入第5戰，結果總是不如預期。儘管1993年和2003年兄弟象在同樣局勢下最終奪冠，但進入「中信兄弟」時期後，2015年和2020年兩次在3勝1敗聽牌優勢下，相繼遭到Lamigo桃猿和統一獅絕地大逆轉。今年中信兄弟在台灣大賽的表現強勢，前4場狂攻29分，以3勝1敗拿下聽牌優勢。2021年和2022年球季，兄弟皆以4連勝橫掃對手奪冠，而今年比賽再度打到第5戰，隊史第10冠就在眼前，兄弟能否藉主場之利一舉奪冠，得先看他們能否突破「第5戰魔咒」。陷入背水一戰的統一獅，今晚無論如何只能力拚延長戰線，將系列賽扳成2勝3敗，將比賽逼入第6戰。統一獅在歷屆總冠軍賽第5戰的戰績為12戰5勝7敗，其中在2020年面對中信兄弟時，同樣是在1勝3敗劣勢下取勝，最終完成逆轉奪冠，賞給兄弟「7年6亞」魔咒。