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台中市去年通過公債條例、今年編列500萬元經理費，依比例計算，明年將發行200億元公債。議員江肇國今天質詢時，財政局無法清楚說明利率、期數等資料，他痛批發行公債是台中大事，市府卻未公開對議會及市民說明，根本是為了政治目的，將資料藏在抽屜。江肇國今（25）日在財經委員會業務質詢時指出，去年議會通過《臺中市公債及臺中市市庫券發行自治條例》，當時市府說是備而不用，今年赫然發現，財政局已編了500萬元經理費，依手續費千分之0.25的比例計算，市府將在明年發行200億公債，卻沒有公開讓市議會知悉。副市長黃國榮答詢時表示，未來台中市有2000多億重大建設必須籌措財源，市府除了促進經濟增加稅收，也希望中央能像補助高雄一樣，多一點補助給台中。江肇國則質疑市府執行率有問題，導致必須不斷追加預算、造成財政負擔。他接著問財政局長游麗玲，發行公債是否為借債建設？發行的期數與年限為何？游麗玲答覆現階段是借債還債，目前還不需借債建設，發行公債也沒有確定時間，要看整個利率趨勢、參考中央發行的狀況後，再行簽辦。江肇國則對由游麗玲一人決策感到訝異，追問「這麼大的事，為什麼不是公正的委員會來評估討論、制定政策？」他認為台中的大事應該取得市民的理解與支持，不能隨便回答或根本不提。他舉例高雄、台北已發行多次，台北市政府並表明100億公債是為捷運松山線和信義線發行。台中市若沒清楚闡述、市民為什麼要同意這500萬？有關公債的預算及發行，市府有義務提供完整報告向市議會及市民說明，避免黑箱作業。