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摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）近日於國際金融協會 (IIF) 在美國華盛頓舉行的年度會議上表示，如今自己最關心的是地緣政治局勢，認為與之相比，經濟前景「只是小事」。戴蒙更擔憂指出，第三次世界大戰恐怕已經揭開序幕。根據《MarketWatch》報導，戴蒙在演說時提到了烏克蘭和中東地區的戰事，稱對美國對手之間日益增強的合作感到擔憂，戴蒙指的是俄羅斯、中國、北韓和伊朗，認為他們正在討論，如何瓦解二戰後由美國及其盟友建立的世界秩序體系，而正是這個體系促成了今日前所未有的全球經濟增長。戴蒙進一步示警，稱第三次世界大戰恐怕已經揭開序幕，多個國家已在實際進行戰鬥。戴蒙表示，摩根大通的風險管理團隊針對全球衝突失控模擬一些情境，而這些情境的潛在經濟影響讓人震驚，風險極其巨大。戴蒙認為核武擴散仍然是人類面臨的最大風險，甚至超越了氣候變遷。戴蒙雖然是民主黨人，但長期以來在民主黨與共和黨中都有支持者，被視為是兩黨共同的財政部長潛在候選人。執掌摩根大通近20年後，戴蒙這位華爾街老將已經準備好迎接下一個挑戰的猜測不斷增長。