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杜拜就是與眾不同！近日有支影片在社群媒體上爆紅，年輕女子自稱在杜拜沙漠迷路，沒想到用手機打開Uber後，發現居然有叫來駱駝搭乘的選項，實際測驗後還真的有一名男子牽著駱駝出現，引發熱議。根據《Times of India》報導，影片中兩位女子聲稱在杜拜沙漠迷路，但打開Uber卻驚訝發現有駱駝這個選項，而且點選後還真的出現一名男子帶著駱駝走來，一番交談後，穿短裙的女子順利乘坐上駱駝離去。影片掀起討論，許多網友笑稱「希望你有給他5星好評」、「出於安全，出發前別忘了檢查車牌」、「這真的很杜拜」。但也有網友質疑影片拍攝有劇本，只是在做效果，認為兩人看起來根本不像在沙漠中迷路。《Times of India》報導表示，事實上，這影片確實是一個宣傳影片，由Uber與一家當地旅行社「JetsetDubai」合作，且出鏡的女子也是一位當地網紅。不過，影片中騎駱駝的內容倒也不是全然編造，消費者能夠透過Uber與JetsetDubai事先規劃行程，其中就包括騎乘駱駝遊覽，當然交通工具也有常規的轎車。但是，若沒有事先安排，真的像影片中一樣臨時在杜拜打開Uber，是沒辦法找來駱駝的。