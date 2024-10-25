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▲千葉涼平、橘慶太學把妹中文，大喊「你是我的寶貝」。（圖／G-MUSIC）

▲▼千葉涼平、橘慶太來台開唱，演唱會主題以「懷舊」為主。（圖／G-MUSIC）

日本男團w-inds.成員千葉涼平、橘慶太將在明天舉辦演唱會《w-inds.LIVE TOUR 2024"Nostalgia"in Taipei》，2人今（25）日抽空受訪，聽聞現在台灣流行跳Energy的「16蹲」，2人邊學邊說土味情話：「這是我的手背，這是我的腳背，你是我的寶貝。」話面荒唐爆笑，雙帥得知表演16蹲會讓台灣歌迷開心，就算傷膝蓋也一定要表演，歌迷可好好期待。他們這次的演唱會主題以「懷舊」為主，是因為去年（2023）來台開唱時決定不唱舊歌、只表演新歌給粉絲聽，這次才做了調整，「上次做了這樣的設定，今年設計歌單的時候想說要做180度轉變的歌單，就把過去的歌曲放在這次的巡演中」。聊到「Nostalgia（懷舊）」，千葉涼平透露有穿了20年的紅色運動服，「那是當初到東京學舞時媽媽買給我的，因為穿很久捨不得丟，然後那個衣服是尼龍材質，越洗會越皺，原本是長褲變得不能穿，最後剪成了短褲，我前一陣子搬家，想說那件褲子洗太多次也不能穿了乾脆丟掉，但我是抱持『承蒙你的照顧了』的心態，讓褲子引退」。橘慶太也有一雙陪伴他20年的拖鞋，那是他每次去演唱會現場必穿的寶貝，但因為太舊，有一天被造型師換掉，他穿上去渾身不對勁，因為已經習慣那個舒適感，所以要求造型師換回來，造型師也嚇到橘慶太居然有這細微的觀察，「我後來就請造型師幫我修補，我就一直穿，編修邊補，那雙現在還沒有丟，明天排練也會看到它」。記者對橘慶太的拖鞋感到極大興趣，之後的每一題都在問他的拖鞋，他傻眼笑出來：「為什麼一直在問拖鞋？！」媒體開玩笑說要幫他拉台灣藍白拖代言，橘慶太大笑表示很期待，還幽默想出slogan「我可以穿20年！」坐在一旁的千葉涼平看他這麼喜歡那雙拖鞋，淡定回應：「他這麼喜歡，我沒意見，就繼續愛他拖鞋。」因為w-inds.每次來台都會學新的中文，這次媒體換教他們講：「這是我的手背，這是我的腳背，你是我的寶貝。」2人聽懂意思後，異口同聲發出讚嘆聲：「喔～」橘慶太還搞笑說：「腳背可以換成拖鞋嗎？」再度把話題拉回拖鞋，全場記者笑翻天。訪問最後，記者詢問他們願不願意挑戰「16蹲」，2人看完Energy的影片後覺得膝蓋會爛掉，一度婉拒現場示範，但聽到台灣歌迷會喜歡後，表示：「那留到明天！」今晚願意準備練習，明天會跳給大家看，千葉涼平就默默移動到一旁「蹲」，橘慶太再搞笑說：「邊跳邊講你是我的寶貝！」媒體表示明天一定會去檢查成果，2人就回：「怎麼感覺變成在監視我們，有點可怕？明天沒有嗨，我們會很生氣喔！」千葉涼平離開訪現場還是用「跳的」離開，獲得一票掌聲。