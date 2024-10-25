2024年MLB美國職棒大聯盟世界大賽將要開打，洛杉磯道奇隊對決紐約洋基，大谷翔平和Aaron Judge正面較量，比賽勝負和各種組合的對決結果，吸引全世界棒球迷的關注。大谷翔平在美聯冠軍戰對上紐約大都會的表現，明顯勝過分區系列賽交手聖地牙哥教士，似乎正慢慢調整到位。G1洋基先發是Gerrit Cole，根據Baseball Savant的數據，高角度位置的選球和4縫線速球的掌握，將會是對戰關鍵。
洋基本季壓制大谷多投速球系球種 效果不錯
大谷翔平目前季後賽42打數敲出12支安打，打出3發全壘打和10分打點，打擊三圍.286／.434／.500，獲得11次保送，被三振了17次。雖然他還沒有達到他例行賽的水準，不過這位日籍球星在關鍵時刻——特別是壘上有人時的打擊能力，教士隊和大都會隊都已經領教過了。
紐約洋基若要贏得最後的4場勝利，封鎖大谷翔平是必要的，而在例行賽他們投球策略對於大谷的壓制相當不錯。根據Baseball Savant提供的數據，本季洋基的右投手對決大谷翔平時，4縫線、變速球和伸卡球這3種球種加起來的比例超過75%；至於左投手方面，則是四縫線速球和卡特球這2球種使用比例超過75%。
可以看出無論左投還是右投，洋基投手偏好用速球系的球種對決大谷翔平，其中四縫線速球是重中之重。而這也符合大谷翔平和洋基王牌Gerrit Cole交手時後者的對決策略，基本上會用四縫線速求猛攻大谷內角高的位置。
Cole四縫線對決大谷有一手
Cole過去和大谷翔平交手，有56.7%的比例是投四縫線速球，18.6%是變速球。這一彈指曲球12.4%，滑球11%。而且他的四縫線速球控制得不錯，大部分能控制在好球帶高的位置。若Cole能准這個位置，大部分時候都能順利解決大谷翔平，但也有失手的時候，在美國時間2022年8月31日，他被對方手中扛出一發逆轉3分砲。
至於本季季後賽投14又1/3局已經投出22次三振的左投Carlos Rodon，預計是洋基第二戰的先發。美國專業投球分析媒體《Pitching Ninja》預測Rodon會用內角高的直球和外角低的Sweeper來對付大谷。過去兩人對決，大谷3打數1安打，獲得3次保送，那支安打是全壘打。
整體而言，今年洋基隊對付大谷翔平做得相當不錯，讓他在13個打數中僅擊出2支安打，其中只有兩次的擊球初速超過時速100英里。在世界大賽首戰，我們將能看看他們能否延續這種對決優勢。
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大谷翔平目前季後賽42打數敲出12支安打，打出3發全壘打和10分打點，打擊三圍.286／.434／.500，獲得11次保送，被三振了17次。雖然他還沒有達到他例行賽的水準，不過這位日籍球星在關鍵時刻——特別是壘上有人時的打擊能力，教士隊和大都會隊都已經領教過了。
紐約洋基若要贏得最後的4場勝利，封鎖大谷翔平是必要的，而在例行賽他們投球策略對於大谷的壓制相當不錯。根據Baseball Savant提供的數據，本季洋基的右投手對決大谷翔平時，4縫線、變速球和伸卡球這3種球種加起來的比例超過75%；至於左投手方面，則是四縫線速球和卡特球這2球種使用比例超過75%。
可以看出無論左投還是右投，洋基投手偏好用速球系的球種對決大谷翔平，其中四縫線速球是重中之重。而這也符合大谷翔平和洋基王牌Gerrit Cole交手時後者的對決策略，基本上會用四縫線速求猛攻大谷內角高的位置。
Cole四縫線對決大谷有一手
Cole過去和大谷翔平交手，有56.7%的比例是投四縫線速球，18.6%是變速球。這一彈指曲球12.4%，滑球11%。而且他的四縫線速球控制得不錯，大部分能控制在好球帶高的位置。若Cole能准這個位置，大部分時候都能順利解決大谷翔平，但也有失手的時候，在美國時間2022年8月31日，他被對方手中扛出一發逆轉3分砲。
至於本季季後賽投14又1/3局已經投出22次三振的左投Carlos Rodon，預計是洋基第二戰的先發。美國專業投球分析媒體《Pitching Ninja》預測Rodon會用內角高的直球和外角低的Sweeper來對付大谷。過去兩人對決，大谷3打數1安打，獲得3次保送，那支安打是全壘打。
整體而言，今年洋基隊對付大谷翔平做得相當不錯，讓他在13個打數中僅擊出2支安打，其中只有兩次的擊球初速超過時速100英里。在世界大賽首戰，我們將能看看他們能否延續這種對決優勢。