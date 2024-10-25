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▲隨著季後賽深入，大谷翔平的打擊表現漸入佳境。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐約洋基王牌投手Gerrit Cole過去和大谷翔平交手，有56.7%的比例是投四縫線速球，18.6%是變速球。這一彈指曲球12.4%，滑球11%。（圖／美聯社／達志影像）

2024年MLB美國職棒大聯盟世界大賽將要開打，洛杉磯道奇隊對決紐約洋基，大谷翔平和Aaron Judge正面較量，比賽勝負和各種組合的對決結果，吸引全世界棒球迷的關注。大谷翔平在美聯冠軍戰對上紐約大都會的表現，明顯勝過分區系列賽交手聖地牙哥教士，似乎正慢慢調整到位。G1洋基先發是Gerrit Cole，根據Baseball Savant的數據，高角度位置的選球和4縫線速球的掌握，將會是對戰關鍵。大谷翔平目前，獲得11次保送，被三振了17次。雖然他還沒有達到他例行賽的水準，不過這位日籍球星在關鍵時刻——特別是壘上有人時的打擊能力，教士隊和大都會隊都已經領教過了。紐約洋基若要贏得最後的4場勝利，封鎖大谷翔平是必要的，而在例行賽他們投球策略對於大谷的壓制相當不錯。根據Baseball Savant提供的數據，本季洋基的右投手對決大谷翔平時，4縫線、變速球和伸卡球這3種球種加起來的比例超過75%；至於左投手方面，則是四縫線速球和卡特球這2球種使用比例超過75%。可以看出而這也符合大谷翔平和洋基王牌Gerrit Cole交手時後者的對決策略，基本上會用四縫線速求猛攻大谷內角高的位置。Cole過去和大谷翔平交手，，18.6%是變速球。這一彈指曲球12.4%，滑球11%。。若Cole能准這個位置，大部分時候都能順利解決大谷翔平，但也有失手的時候，在美國時間2022年8月31日，他被對方手中扛出一發逆轉3分砲。至於本季季後賽投14又1/3局已經投出22次三振的左投Carlos Rodon，預計是洋基第二戰的先發。美國專業投球分析媒體《Pitching Ninja》。過去兩人對決，大谷3打數1安打，獲得3次保送，那支安打是全壘打。整體而言，今年洋基隊對付大谷翔平做得相當不錯，讓他在13個打數中僅擊出2支安打，其中只有兩次的擊球初速超過時速100英里。在世界大賽首戰，我們將能看看他們能否延續這種對決優勢。