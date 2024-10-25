中華職棒台灣大賽G5，統一獅又再度出現各種殘壘，4局上連續三支安打，還包括一支二壘安打，卻一分也得不到，球隊士氣再度重創，6局打完，1：3落後。

我是廣告 請繼續往下閱讀
統一獅4局上陷入1分落後，潘傑楷無人出局就敲出安打，未料盜壘失敗遭阻殺，下一棒胡金龍馬上敲出二壘安打，仍沒有打點進帳。陳聖平接下來又擊出本局的第3支安打，胡金龍被擋在3壘。

統一獅1出局，一、三壘有人，仍有大好得分機會，可惜下一棒陳重羽遭三振，然後陳聖平盜壘失敗，形成變相的雙殺，統一獅三支安打都沒有得分。

▲統一獅單局三支安打，最終還是無功而返。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一獅單局三支安打，最終還是無功而返。（圖／記者葉政勳攝）
本局中信兄弟未失分的關鍵是捕手高宇杰，單局兩次盜壘阻殺，寫下台灣大賽的新紀錄，歷史留名。

本屆台灣大賽，統一獅留下大量殘壘，其中G3六局上，1人出局攻占滿壘，陳鏞基擊出雙殺打，之後士氣轉移，兄弟也連拿2勝，率先聽牌。


台灣大賽G5／曾頌恩、江坤宇打退勝騎士　6局中信兄弟3:1統一獅

台灣大賽G5／中信兄弟今晚拚隊史第10冠　須先突破「第5戰魔咒」

台灣大賽G5／陳子豪續扛4棒！兄弟打線不變　平野：今晚就奪冠

中華職棒台灣大賽G5 25日開打！先發投手人選、轉播資訊一次看

關鍵字