中華職棒台灣大賽G5，統一獅又再度出現各種殘壘，4局上連續三支安打，還包括一支二壘安打，卻一分也得不到，球隊士氣再度重創，6局打完，1：3落後。
統一獅4局上陷入1分落後，潘傑楷無人出局就敲出安打，未料盜壘失敗遭阻殺，下一棒胡金龍馬上敲出二壘安打，仍沒有打點進帳。陳聖平接下來又擊出本局的第3支安打，胡金龍被擋在3壘。
統一獅1出局，一、三壘有人，仍有大好得分機會，可惜下一棒陳重羽遭三振，然後陳聖平盜壘失敗，形成變相的雙殺，統一獅三支安打都沒有得分。
本局中信兄弟未失分的關鍵是捕手高宇杰，單局兩次盜壘阻殺，寫下台灣大賽的新紀錄，歷史留名。
本屆台灣大賽，統一獅留下大量殘壘，其中G3六局上，1人出局攻占滿壘，陳鏞基擊出雙殺打，之後士氣轉移，兄弟也連拿2勝，率先聽牌。
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統一獅1出局，一、三壘有人，仍有大好得分機會，可惜下一棒陳重羽遭三振，然後陳聖平盜壘失敗，形成變相的雙殺，統一獅三支安打都沒有得分。
本局中信兄弟未失分的關鍵是捕手高宇杰，單局兩次盜壘阻殺，寫下台灣大賽的新紀錄，歷史留名。
本屆台灣大賽，統一獅留下大量殘壘，其中G3六局上，1人出局攻占滿壘，陳鏞基擊出雙殺打，之後士氣轉移，兄弟也連拿2勝，率先聽牌。