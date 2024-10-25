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▲統一獅單局三支安打，最終還是無功而返。（圖／記者葉政勳攝）

中華職棒台灣大賽G5，統一獅4局上陷入1分落後，潘傑楷無人出局就敲出安打，未料盜壘失敗遭阻殺，下一棒胡金龍馬上敲出二壘安打，仍沒有打點進帳。陳聖平接下來又擊出本局的第3支安打，胡金龍被擋在3壘。