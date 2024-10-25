中信兄弟曾頌恩在中華職棒台灣大賽G5單場敲出3支安打，整個系列賽共敲出11支安打，包括2發全壘打，成為球隊順利攻頂的功臣，最終也當選總冠軍MVP，他也感動的落下喜悅的淚水。
曾頌恩的棒球之路非常立志，雖然出生於名校平鎮高中，但當時想以投手身分闖出名堂，可惜卻未能成為主力選手，連上場的時間都不多，也一度想要放棄棒球。
高三轉學至玉里高中後，曾頌恩受到王光輝的調教，轉往打者發展，展現出強大的打擊POWER，同時也逐漸嶄露頭角，才延續棒球路。
一度想放棄棒球 王光輝改造成功
大學就讀台東大學，曾頌恩成為球隊不動的第四棒，可惜選球能力不佳，所幸力量大的優點，被球探發掘，之後曾頌恩提前投入2019年職棒選秀，最終中信兄弟隊在第三輪第二順位將他納入麾下。
進入職棒後考驗才真正開始，曾頌恩選球能力不足，加上打擊技巧粗糙的問題被放大，只能在2軍磨練，加上傷病困擾，大小傷勢不斷，2022年更因為左手鉤狀骨骨折，被迫動刀治療，沒有踏上過一軍舞台，球迷已經逐漸忘記「曾頌恩」的個名字。
不過天無絕人之路，曾頌恩在傷癒後改善打擊型態，打擊率也提升，長打也更多，2023年在一軍獲得58場出賽，打擊率達到2成8，逐漸站穩一軍舞台。
台灣大賽奪MVP 生涯高光時刻
今年則是曾頌恩大放異彩的一年，受到日籍教練平野惠一的重用，成為中信兄弟倚重的先發大將，總計出賽112場，累計119支安打，10發全壘打，打擊率突破3成，各項數據都寫下生涯新高。
生涯首度戰上台灣大賽舞台的曾頌恩，初生之犢不畏虎，不僅敲出11支安打，還包含兩發全壘打，打擊率達到5成24，長打率更高達8成57，最終也榮獲台灣大賽MVP，寫下勵志故事。
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高三轉學至玉里高中後，曾頌恩受到王光輝的調教，轉往打者發展，展現出強大的打擊POWER，同時也逐漸嶄露頭角，才延續棒球路。
一度想放棄棒球 王光輝改造成功
大學就讀台東大學，曾頌恩成為球隊不動的第四棒，可惜選球能力不佳，所幸力量大的優點，被球探發掘，之後曾頌恩提前投入2019年職棒選秀，最終中信兄弟隊在第三輪第二順位將他納入麾下。
進入職棒後考驗才真正開始，曾頌恩選球能力不足，加上打擊技巧粗糙的問題被放大，只能在2軍磨練，加上傷病困擾，大小傷勢不斷，2022年更因為左手鉤狀骨骨折，被迫動刀治療，沒有踏上過一軍舞台，球迷已經逐漸忘記「曾頌恩」的個名字。
不過天無絕人之路，曾頌恩在傷癒後改善打擊型態，打擊率也提升，長打也更多，2023年在一軍獲得58場出賽，打擊率達到2成8，逐漸站穩一軍舞台。
台灣大賽奪MVP 生涯高光時刻
今年則是曾頌恩大放異彩的一年，受到日籍教練平野惠一的重用，成為中信兄弟倚重的先發大將，總計出賽112場，累計119支安打，10發全壘打，打擊率突破3成，各項數據都寫下生涯新高。
生涯首度戰上台灣大賽舞台的曾頌恩，初生之犢不畏虎，不僅敲出11支安打，還包含兩發全壘打，打擊率達到5成24，長打率更高達8成57，最終也榮獲台灣大賽MVP，寫下勵志故事。