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▲中信兄弟曾頌恩用好表現證明能力。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.19）

▲台灣大賽G3中信兄弟曾頌恩轟出3分砲，全場兄弟球迷發出歡呼聲高唱戰歌。（圖／記者朱永強攝）

中信兄弟曾頌恩在曾頌恩的棒球之路非常立志，雖然出生於名校平鎮高中，但當時想以投手身分闖出名堂，可惜卻未能成為主力選手，連上場的時間都不多，也一度想要放棄棒球。高三轉學至玉里高中後，大學就讀台東大學，曾頌恩成為球隊不動的第四棒，可惜選球能力不佳，所幸力量大的優點，被球探發掘，之後曾頌恩提前投入2019年職棒選秀，最終中信兄弟隊在第三輪第二順位將他納入麾下。進入職棒後考驗才真正開始，不過天無絕人之路，曾頌恩在傷癒後改善打擊型態，打擊率也提升，長打也更多，2023年在一軍獲得58場出賽，打擊率達到2成8，逐漸站穩一軍舞台。今年則是曾頌恩大放異彩的一年，生涯首度戰上台灣大賽舞台的曾頌恩，初生之犢不畏虎，不僅