中華職棒統一獅隊長陳傑憲在今年台灣大賽G5，總計4打數0安打，未能幫球隊建功，只能看著中信兄弟欣喜奪冠。賽後陳傑憲坐在休息室，看著漫天的黃色彩帶飄揚，內心五味雜陳。
陳傑憲坦言，「看著對手拋下來的彩帶，感覺很差，也顯得自己很渺小。希望透過這次經驗，讓自己從心理到生理都變得更強大，明年能享受勝利的香檳。」
統一獅陣中許多年輕球員難掩失落，落下淚水；而陳傑憲生涯首次打入總冠軍賽，最終也只能看著Lamigo奪冠。
陳傑憲說，「想起當時的自己，心情也是非常低落，但我也以此經驗告訴年輕球員，請記住不甘心的淚水，從哪裡跌倒，就要從哪裡站起來。」
力量不足、殘壘過多 統一獅輸得不冤
統一獅在本屆台灣大賽「氣」非常不順，不僅留下多個殘壘，關鍵G5還出現連續3支安打，卻一分未得的窘境。陳傑憲說，「這就是兩隊的差距，對手得點圈把握度高，打者力量很大，帶給我們投手群很大的壓力。」
陳傑憲認為，「中信兄弟在下半季打線甦醒，加上洋投陣容強大，都是最終能多下冠軍的主因。」
不過統一獅本季也非空手而歸，雖然傷兵很多，但仍一路打進冠軍賽。陳傑憲說，「林安可、蘇智傑都沒有達到100%的狀態，不過年輕球員適時頂替，表現很出色，也讓球隊形成良性循環，一起變得更強大。」
陳傑憲：對不起！讓球迷失望了
最後談到球迷時，陳傑憲語帶哽咽，「我知道統一獅的球迷很難跟中信抗衡，但球迷仍團結一心，未我們喝采，真的很感動。我想說聲謝謝，對不起，讓你們(球迷)失望了。」
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統一獅陣中許多年輕球員難掩失落，落下淚水；而陳傑憲生涯首次打入總冠軍賽，最終也只能看著Lamigo奪冠。
陳傑憲說，「想起當時的自己，心情也是非常低落，但我也以此經驗告訴年輕球員，請記住不甘心的淚水，從哪裡跌倒，就要從哪裡站起來。」
力量不足、殘壘過多 統一獅輸得不冤
統一獅在本屆台灣大賽「氣」非常不順，不僅留下多個殘壘，關鍵G5還出現連續3支安打，卻一分未得的窘境。陳傑憲說，「這就是兩隊的差距，對手得點圈把握度高，打者力量很大，帶給我們投手群很大的壓力。」
陳傑憲認為，「中信兄弟在下半季打線甦醒，加上洋投陣容強大，都是最終能多下冠軍的主因。」
不過統一獅本季也非空手而歸，雖然傷兵很多，但仍一路打進冠軍賽。陳傑憲說，「林安可、蘇智傑都沒有達到100%的狀態，不過年輕球員適時頂替，表現很出色，也讓球隊形成良性循環，一起變得更強大。」
陳傑憲：對不起！讓球迷失望了
最後談到球迷時，陳傑憲語帶哽咽，「我知道統一獅的球迷很難跟中信抗衡，但球迷仍團結一心，未我們喝采，真的很感動。我想說聲謝謝，對不起，讓你們(球迷)失望了。」