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▲統一獅隊長陳傑憲希望年輕球員記取教訓，並能更茁壯。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.19）

▲繷一獅奪冠失利，賽後陳傑憲坐在休息室，看著漫天的黃色彩帶飄揚，內心五味雜陳。（圖／記者葉政勳攝 ）

中華職棒統一獅隊長陳傑憲在今年台灣大賽G5，總計4打數0安打，未能幫球隊建功，只能看著中信兄弟欣喜奪冠。陳傑憲坦言，統一獅陣中許多年輕球員難掩失落，落下淚水；而陳傑憲生涯首次打入總冠軍賽，最終也只能看著Lamigo奪冠。陳傑憲說，統一獅在本屆台灣大賽「氣」非常不順，不僅留下多個殘壘，關鍵G5還出現連續3支安打，卻一分未得的窘境。陳傑憲說，「這就是兩隊的差距，對手得點圈把握度高，打者力量很大，帶給我們投手群很大的壓力。」陳傑憲認為，「中信兄弟在下半季打線甦醒，加上洋投陣容強大，都是最終能多下冠軍的主因。」不過統一獅本季也非空手而歸，雖然傷兵很多，但仍一路打進冠軍賽。最後談到球迷時，