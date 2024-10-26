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高雄市海軍左營基地昨（25）晚間驚傳槍響，一位哨兵疑似在接哨時槍枝走火，哨兵遭子彈擊中，送往醫院搶救仍宣告不治。海軍陸戰隊指揮部深感遺憾與不捨，除全力配合檢警調查，釐清案情，並指派高階幹部聯繫家屬，全力協處後續事宜。海軍陸戰隊指揮部表示，所屬防空警衛群洪姓士兵，於25日晚間10時許執勤衛哨時，疑因不明原因自我傷害已遂。案發後單位已立即封鎖現場，目前刻由檢警調查中。海軍陸戰隊指揮部指出，對同袍傷損深感遺憾與不捨，除全力配合檢警調查，釐清案情；並指派高階幹部聯繫家屬，全力協處後續事宜。另將持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。