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▲海產認了自己對小鐘不禮貌，公開發文道歉。（圖／海產IG）

▲小鐘公開他與海產的對話，證明自己所言不假。（圖／小姐不熙娣YouTube、小鐘臉書）

男星小鐘近日上節目《小姐不熙娣》透露，周杰倫12月要在大巨蛋開唱，《大學生了沒》固定班底海產就傳訊息希望小鐘可以幫忙買4張票，沒想到小鐘告知沒票之後，海產就改說要去詢問老闆吳宗憲，後續對小鐘的訊息不讀不回，讓小鐘相當不滿。消息曝光後，不少網友湧入海產的社群痛批他沒禮貌，海產昨（25）日也為此公開道歉：「鐘哥，身為一個晚輩卻用輕藐的態度面對與鐘哥的談話，有求於鐘哥卻沒有即時的回覆，深感抱歉」。海產25日晚間在IG發文，公開對小鐘道歉，他說自己身為晚輩，卻用輕藐的態度與小鐘的談話，沒有即時的回覆深感抱歉，海產表示自己會好好反省與改進，強調事發後也已私訊小鐘致歉過了，「對於網友們的指教，好好醒悟與反省，與長輩談話更謹言慎行，並好好警惕自己『禮貌』怎麼寫與好好實踐」。會如此大動作道歉是因為小鐘日前在節目《小姐不熙娣》上，公開與海產的對話，他說自己某天收到海產訊息，請他幫忙買4張周杰倫的演唱會門票，小鐘回覆他那邊也買不到了，海產轉頭就說要去找老闆吳宗憲問問看，小鐘還安慰他：「沒問題啦，你的人脈應該去看的了啦」，怎料下秒就被海產不讀不回，讓好脾氣的小鐘也罕見動怒。小鐘抱怨2人平時的聊天狀況，覺得晚輩不回就算了，每次自己都1分鐘內就秒回訊息，結果對方竟是等到半小時之後，甚至2、3個小時才回覆，看到兩人的對話，主持人小S、派翠克也傻眼，直呼確實不太有禮貌。網友們也站出來力挺小鐘，留言痛批海產：「超級沒禮貌的人」、「現在晚輩都這麼囂張嗎？」、「想靠人脈拿公關票看演唱會票還發文自以為幽默？拜託不要道歉，請直接消失演藝圈好嗎」。