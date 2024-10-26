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外交部今（26）日表示，收到美國政府的正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值共約19億8,800萬美元的「先進地對空飛彈系統（NASAMS）」及「L頻段與非L頻段雷達換裝系統」等案 。外交部對此表達高度歡迎，並感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，提供台灣防衛所需的軍備項目與服務，堅定履行對台灣的安全承諾。外交部表示，這是拜登政府上任以來第17度宣布對台軍售，持續實踐美方對台軍售常態化的政策，並確保台灣維持充分的自我防衛能力，展現美國政府對提高台灣防衛韌性與嚇阻能力的堅定支持，以及對台海和平穩定的高度重視。尤其面對中國近期在我國周邊海域再度進行大規模軍事施壓，更頻繁以實彈射擊為藉口，侵犯各國船舶的航行自由權，外交部也歡迎美國等理念相近夥伴持續以各種具體行動，展現對台海和平穩定現狀的支持。外交部指出，面對中國的威脅，台灣守護家園責無旁貸，將持續展現自我防衛的決心，提升防衛能力與韌性，堅定捍衛自由民主的生活方式，以實力達致和平，並深化台美緊密的安全夥伴關係，共同維護以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮