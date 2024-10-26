我是廣告 請繼續往下閱讀

以色列在當地時間26日凌晨，正式對伊朗發起報復行動，伊朗首都德黑蘭傳出多起爆炸，整個攻擊共分3波，隨後以色列軍方發布聲明，稱已完成任務，對伊朗軍事目標實施了精確打擊，並警告伊朗不要反擊，否則以軍將再次回應。然而，有外媒披露以色列在空襲前已透過第3方先向伊朗預告，傳達了具體將攻擊哪些目標，要求伊朗不要回應，以防止局勢進一步升級。根據《Axios》報導，知情人士透露，以色列在報復性空襲之前已向伊朗發出訊息，明確表示他們將攻擊哪些目標以及不會攻擊哪些目標，試圖限制以色列和伊朗之間的相互攻擊不要失控，防止更廣泛的局勢升級。以色列也警告伊朗不要對這次襲擊做出回應，並強調，如果伊朗進行報復，以色列將被迫發動另一次更嚴重的報復來反擊，特別是如果有以色列平民因伊朗的報復襲擊而傷亡。不過，這只是以色列單方面地傳達訊息，不知道伊朗會否真的保持克制。有美國官員表示，預計伊朗將在未來幾天內仍會對以色列的襲擊作出回應，但採取的行動應該會十分有限，進而使以色列能夠停止針鋒相對的循環。伊朗官方媒體表示，以色列的攻擊並未造成實際損害，被伊朗的防空系統成功攔截。看似是有意讓局勢降溫，淡化以色列的報復，不過，《BBC》駐伊朗記者表示，這是伊朗官方在遭遇襲擊後的典型反應，目前還難以判斷伊朗當局的盤算。