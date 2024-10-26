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▲歌迷20多年的回憶被勾起，3000人叫翻天。（圖／記者李政龍攝）

▲w-inds.的舞台充滿復古風，雙層舞台相當有誠意。（圖／記者李政龍攝）

▲▼w-inds.橘慶太、千葉涼平2024台北演唱會，整場滿滿的回憶。（圖／記者李政龍攝）

與偶像的回憶總是最美好！出道超過23年的日本天團w-inds.橘慶太、千葉涼平，今（26）日以懷舊主題「Nostalgia」在TICC舉辦演唱會，開場就是擁有23年歷史的經典曲《Feel The Fate》，3000位歌迷勾起過往追J-POP的時光，激動表示：「天啊我要哭了！」、「死去的回憶回來了！」還有人哭到鼻涕黏到衣服，顯現w-inds.出道20多年來不變的魅力與人氣。w-inds.的團名意思為：來自北海道的千葉涼平與緒方龍一代表「北」，來自福岡的橘慶太代表「南」，兩者的風（wind）匯聚成一體，傳遍世界並取得勝利（win），「-」和「.」象徵著該團誕生時「網路普及」的趨勢。w-inds.活動不侷限於單一音樂類型，涵蓋R&B、嘻哈、舞曲等多種音樂風格。他們是DA PUMP的師弟團，彼此會在演唱會互相擔任暖場嘉賓。自2000年11月起，w-inds.開始在代代木公園和澀谷進行街頭表演，當年澀谷步行者天堂廣場吸引了8000名觀眾，w-inds.也在3月14日發行單曲《Forever Memories》正式出道，並獲得《第43屆日本唱片大賞》的「最佳新人獎」。首張專輯《w-inds.〜1st message〜》首週即奪銷量冠軍；2002年就首次登上跨年指標性節目《NHK紅白歌唱大賽》表演。團體活動了20年，2020年6月1日，緒方龍一因身心問題於5月31日宣布退出團體並結束合約，因為先前是由橘慶太擔任主唱，千葉涼平與緒方龍一則負責舞蹈與和聲，如今少了1人，團體改為雙主唱體制繼續活動。2004年是他們首度踏出日本，在台灣舉辦第一場的海外演唱會，如今相隔20週年再回來開唱，加上今天的演唱會主題以「Nostalgia（懷舊）」為主，表演曲目還是從「出道前四張專輯」裡的歌為主，滿滿的回憶殺歌單，不論是w-inds.還是歌迷，其意義重大。這次的回憶殺演唱會上，儘管TICC舞台不敵台北小巨蛋、北流等場地來的大，但w-inds.誠意十足的打造雙層舞台搭配復古的「Nostalgia」字樣LED燈泡裝飾，以2001年7月4日發行的第二支單曲《Feel The Fate》做開場，旋律一下就掀起歌迷20多年前的回憶，有粉絲甚至激動表示：「天啊我要哭了！」接下來獻上的是2001年12月19日第一張專輯《w-inds.～1st message～》的收錄曲〈Endless Moment〉到2001年10月17日推出的第三支單曲《Paradox》，每一首歌讓人歌迷無法自拔。來到《四季》，後方先是亮起彩虹燈管，橘慶太、千葉涼平接著就表演這首經典曲，尖叫聲比起前3首來的宏亮，足足顯現這些歌曲的無窮魅力。全場3000人的賣力叫聲，2位成員隔著耳MIC都有聽到，千葉涼平表示：「超棒的耶！大家HIGH嗎？一登場就感受到大家的熱情，真的太厲害了！」橘慶太先解釋今晚的概念是由出道初期發行的作品而構成，「2004年是我們第一次來台灣，23年來有很多的回憶，開心也好，難過也好，或許有很多人會突然大笑大哭，但大家一起跟我們嗨到最後吧！」。《Night Flight～夜間飛行～》表演結束，雙帥也陷入回憶，看到大家很喜歡他們準備的各式各樣初期舊歌，直呼：「超開心的！」千葉涼平想到去年也在TICC開過演唱會，連續2年都能在同場地開唱，希望明年也可以跟大家見面，「能這樣在台灣演出，有來到這裡真的太好了！」聊到日本歌迷看演唱會都是坐著聽，不知道台灣歌迷是否習慣，但在場歌迷幾乎從頭站在尾，所以希望大家能HIGH到最後一刻，「一起聽到最後吧」。