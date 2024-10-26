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以色列在當地時間26日凌晨，正式對伊朗實施報復行動，伊朗首都德黑蘭傳出多起爆炸。而在26日稍晚，伊朗一支警察車隊在首都德黑蘭東南約1200公里處的戈哈爾庫（Gohar Kuh）遇襲，已知至少10人喪生，不過這起事件是否與以色列空襲有關仍不得而知，伊朗當局表示正在調查中。根據《美聯社》報導，伊朗官方媒體對於警察車隊遇襲事件提供的資訊很少，僅稱遭到「惡棍」襲擊，至少有10位警察人員遇害。伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）表示，針對這起事件已經展開調查，但未多做說明。目前還沒有任何組織聲稱對此案負責，由於事件發生在以色列對伊朗展開報復攻擊之後，讓外界揣測以色列是否有參與其中。不過，伊朗當局尚未提出任何指控，《美聯社》報導指出，該地是伊朗最不發達的地區之一，當地許多遜尼派穆斯林民眾與伊朗的什葉派政權關係緊張，也有可能是俾路支人武裝分子犯案。