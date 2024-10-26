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▲w-inds.橘慶太、千葉涼平（左）送上「土味情話」，3000人嗨翻。（圖／記者李政龍攝）

▲千葉涼平自招沒練16蹲，求大家放過。（圖／記者李政龍攝）

▲w-inds.橘慶太、千葉涼平2024台北演唱會。（圖／記者李政龍攝）

大家的初戀來了！w-inds.成員千葉涼平、橘慶太來台舉辦演唱會，此前接受台灣媒體訪問的時候，聽到記者建議「跳16蹲」、「撂土味情話」的話，歌迷會很開心，雙帥結束採訪後趕緊練蹲學中文，今（26）日的演唱會上，橘慶太就把它進階成改良版的「23蹲土味情話」，他邊跳邊說，逗樂台下3000位歌迷；2人甚至提到是各位的「初戀」，看見第一排歌迷舉著「w-inds.是我們的初戀」，十分開心。千葉涼平、橘慶太昨天婉拒示範16蹲，表示要留到今晚表演，在今天演唱會的尾聲，橘慶太突然提到昨天的採訪，自認年紀大跳不了16下，但全場依然拱他跳起來，他就要大家先跳，還笑說：「明年唱《美麗風采》的時候再跳算了...」雙帥講到這依舊堅持不跳，話鋒一轉決定先講昨天學的土味情話：「這是我的手背，這是我的腳背，你是我的寶貝！」成功撩動全場歌迷的心。橘慶太加碼送福利，立即送上23蹲，甚至邊跳邊重複一遍「這是我的手背，這是我的腳背，你是我的寶貝」，獲得滿滿掌聲，此時換千葉涼平被拱，他自招沒練，求大家放過，「他們（Energy）是我們的前輩，希望下次有機會的話，可以跟他們本人一起跳」。其實w-inds.每次來台，都會跟記者學時下流行語，但每次在演唱會現場秀成果時，似乎因為發音不標準的問題，台下反應並不熱烈，所以當記者今年提議「16蹲」、「說土味情話」，橘慶太其實半信半疑，「但記者們說一定可以的，本來想說可能不太行」，結果看到大家HIGH翻，他們開心表示：「那明年再學別的吧！」昨天的訪問中，記者也提到他們是台灣歌迷的初戀，千葉涼平、橘慶太表示是第一次聽到，但能當各位的初戀備感榮幸，笑說下次來台要自備旗子，上面會寫著「初戀就是w-inds.」；今晚橘慶太提到：「我們是大家的初戀是吧，昨天聽說的，今天大家有回想起自己的初戀了嗎？」結果第一排的歌迷就秀出「w-inds.是我們的初戀」布條，讓2人又驚又喜，接著準備帶來最後一首歌，結果全場歌迷超失望，他們笑說：「這個反應怎麼跟日本一樣，初戀情人要回家的反應。」粉絲回應：「因為是初戀啊！」橘慶太說：「對啊！因為是初戀對吧」、「我們會抱著這份感謝的心情繼續下去，朝著25週年的目標繼續前進」，接著以《Beautiful Now》為演出畫上完美句點。w-inds.的團名意思為：來自北海道的千葉涼平與緒方龍一代表「北」，來自福岡的橘慶太代表「南」，兩者的風（wind）匯聚成一體，傳遍世界並取得勝利（win），「-」和「.」象徵著該團誕生時「網路普及」的趨勢。w-inds.活動不侷限於單一音樂類型，涵蓋R&B、嘻哈、舞曲等多種音樂風格。他們是DA PUMP的師弟團，彼此會在演唱會互相擔任暖場嘉賓。自2000年11月起，w-inds.開始在代代木公園和澀谷進行街頭表演，當年澀谷步行者天堂廣場吸引了8000名觀眾，w-inds.也在3月14日發行單曲《Forever Memories》正式出道，並獲得《第43屆日本唱片大賞》的「最佳新人獎」。首張專輯《w-inds.〜1st message〜》首週即奪銷量冠軍；2002年就首次登上跨年指標性節目《NHK紅白歌唱大賽》表演。團體活動了20年，2020年6月1日，緒方龍一因身心問題於5月31日宣布退出團體並結束合約，因為先前是由橘慶太擔任主唱，千葉涼平與緒方龍一則負責舞蹈與和聲，如今少了1人，團體改為雙主唱體制繼續活動。2004年是他們首度踏出日本，在台灣舉辦第一場的海外演唱會，如今相隔20週年再回來開唱，加上今天的演唱會主題以「Nostalgia（懷舊）」為主，表演曲目還是從「出道前四張專輯」裡的歌為主，滿滿的回憶殺歌單，不論是w-inds.還是歌迷，其意義重大。