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▲何超儀沿路發應援物，許多人都熱情跟她打招呼。（圖／825電影提供）

今（26）日是一年一度的同志遊行，香港搖滾女王何超儀特地來台力挺LGBTQ+，還率領852電影公司旗下矚目新人Iman一同來台支持，更邀來變裝皇后飛帆與擁有大胸肌、冰塊盒腹肌的杉本傑尼龜、周七百等9位猛男KOL助陣。大隊人馬浩浩蕩蕩抵達現場，沿路發送3000份彩虹限定應援物為LGBTQ+朋友加油打氣，並沿著「北路線」步行支持遊行，沿途受到眾人熱情地回應，何超儀開心表示：「今天他們最漂亮，我感受到滿滿的愛！LOVE IS LOVE！」何超儀今天與變裝皇后飛帆相見歡，飛帆特地畫了她喜歡的眼妝風格，讓她直呼非常美，兩人一下子就聊開來，一起參與的9位猛男KOL的造型也很吸睛，以人氣日本動畫寶可夢中的「伊布家族」作為主題，分別詮釋伊布及其8個進化形，包括水伊布、雷伊布、火伊布、太陽伊布、月亮伊布、葉伊布、冰伊布和仙子伊布。她看到後忍不住驚呼連連，大讚超用心，她則是穿著一身輕便黑色洋裝，不喧賓奪主，「我知道大家會穿各種顏色，所以我穿黑色，今天的主角是屬於他們的。」今年台灣同志遊行中午時，整個市府廣場已擠滿人潮，何超儀下午1點半手拿彩虹旗現身，與Iman、變裝皇后飛帆及9位猛男KOL在現場沿路發送3000份「LOVE IS LOVE／沒完沒了的完美，做自己的人最美」彩虹限定應援扇子、應援貼紙或應援礦泉水，為LGBTQ+加油打氣。沿路上有許多香港人認出她，也有很多台灣人熱情給她打招呼，她面對民眾要求簽名、合照有求必應，還有熱情的朋友拿到應援物之後給了她一個大大的擁抱致謝，她也親民地張開雙臂給予溫暖祝福。這是何超儀第一次參加台灣同志遊行，她非常開心表示，「我感受到滿滿的愛！大家都好可愛、好漂亮！我人生第一次來到這樣開心的地方，感覺充滿著愛包圍著我，他們都好可愛，我也遇到一些粉絲跟我拍照，大家都好熱情。」這次何超儀來台也把握機會享受美食，昨晚特別去通化夜市品嚐小吃，狂讚地瓜球、刈包好吃。她也透露接下來的計畫，將籌備明年香港的演唱會，還在構思節目當中。至於海外開唱計畫，她先賣個關子說：「明天2月會有非常大的驚喜，我們會在海外演出，當然也希望有機會在台灣開唱。」