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TPBL新北國王今(26)日進行連續兩天的2024-25賽季主場開幕週，首戰面對新竹御頂攻城獅，賽前舉行冠軍戒指頒發儀式，與全場3581位球迷分享冠軍榮耀，同時開啟新賽季。儘管國王本場僅9位可用之兵，但在7位球員得分上雙下，終場以122：93輕取新竹攻城獅，收下開季二連勝。國王首節結束僅以1分落後，第二節靠著團隊配合，單節豪取38分，兄弟檔林書豪、林書緯各拿9分，強森（Chris Johnson）7分進帳，中場結束國王取得21分領先優勢。下半場國王持續保持雙位數分差，笑納主場首勝。受傷兵所困，國王本場僅登錄10人，因此也讓年輕球員有更多上場時間，陳俊男及蘇培凱都繳出漂亮成績單，例行賽首次先發上場的陳俊男，攻下12分2助攻，他表示：「自己一直都把狀態準備的很好，有這樣的表現倒是沒有多想，平常心去面對，上去都有把教練團希望的內容呈現出來。」總教練萊恩也稱讚陳俊男及蘇培凱，在夏天花了非常多的時間在自我鍛鍊，提升身體的強度，並磨練場上的解讀能力。今天這場比賽給他們更多上場機會，同時也給他們一些犯錯的空間，才能夠去做正確的判斷，讓今年夏天的投入及付出，運用在場上做出貢獻。新北國王今天擊敗攻城獅後拿下開季二連勝，本週日（10/27）將繼續面對新北中信特攻，在新莊主場上演「同城德比大戰」，期盼能維持開季氣勢。