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▲「2024搖滾台中音樂節」今日10月27日場域圖（圖／取自搖滾台中臉書）

▲「2024搖滾台中音樂節」今日10月27日卡司表演節目表（圖／取自搖滾台中臉書）

▲「2024搖滾台中音樂節」入場規範（圖／取自搖滾台中臉書）

搖滾盛會「搖滾台中」，昨（26）日於台中文心森林公園登場，表演卡司是首度與日本富士搖滾音樂祭合作，且全程免費，首日近30組樂團輪番上陣，成功吸引約8萬人到場朝聖。今（27）日還有一場，《NOWnews今日新聞》整理今日演出卡司、節目表與交通，完整資訊一文掌握。搖滾台中今年邁入第17屆，原為「搖滾台中無限自由音樂節」，由民間音樂社團發起，2008年起與台中市政府合作、2009年開始由台中市府接手主辦。繼昨（26）日成功演出之後，今日第二天卡司同樣精彩，包含「溫蒂漫步」、「JADE」、「傻子與白痴」、「TRASH」、「血肉果汁機」等，以及在地樂團「核果人NUTS」、「手骨樂隊」、「Bike機踏車」，且表演全程免費。時間：2024年10月27日地點：台中文心森林公園地址：台中市南屯區文心路一段289號▪️：血肉果汁機、TRASH、傻子與白痴、新東京（JP）、JADE、溫蒂漫步Wendy Wander。▪️：庸俗救星、DUMB.RONG（TH）、福夢FUMON、老破麻O.S.D、BSB、P!SCO。▪️：工口紳士、憂憂Yō-Yō、BUMJIN（KR）、FUTURE AFTER A SECOND、off the menu（KR）、かずき山盛り（JP）。▪️：伯爵先生、核果人NUTS、白日夢廚房、12.8 twelve.eight（HK）、Bike機踏車、手骨樂隊、步行者、秋山、製燥者StoryMaker。▪️舞台開放時間整隊時間：10:30開放入場時間：11:30清場時間：21:401、能量舞台開放 A、B、E、F 號門作為觀眾出入口，C、D號門僅於緊急／清場時間開放。2、若場內人數已滿，將暫停進場。3 、勿使用物品及任何形式佔用座位或空間。​1、請勿逗留於走道，以保持場內走道暢通，避免阻礙其他觀眾通行、緊急疏散。2、四個出入口皆有設置垃圾桶，請勿將垃圾留在場內。3 、請依照工作人員指示排隊入場，出入場切勿翻越圍牆或欄杆。4、離場時段若人潮擁擠，可分散至各出口依序排隊離場。搭乘台中捷運至「文心森林公園站」下車。向上惠文路口站：5、83、89、356路。捷運文心森林公園站（文心路）：73、83、157、359、365路、綠2、綠3、綠3S。南屯交流道：下交流道→沿五權西路往市區→文心路左轉→向上路左轉台中交流道：下交流道→沿台灣大道往市區→文心路右轉→向上路右轉台74線：南屯二交流道下→沿五權西路往市區→文心路左轉→向上路左轉