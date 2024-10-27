搖滾盛會「搖滾台中」，昨（26）日於台中文心森林公園登場，表演卡司是首度與日本富士搖滾音樂祭合作，且全程免費，首日近30組樂團輪番上陣，成功吸引約8萬人到場朝聖。今（27）日還有一場，《NOWnews今日新聞》整理今日演出卡司、節目表與交通，完整資訊一文掌握。

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搖滾台中今年邁入第17屆，原為「搖滾台中無限自由音樂節」，由民間音樂社團發起，2008年起與台中市政府合作、2009年開始由台中市府接手主辦。繼昨（26）日成功演出之後，今日第二天卡司同樣精彩，包含「溫蒂漫步」、「JADE」、「傻子與白痴」、「TRASH」、「血肉果汁機」等，以及在地樂團「核果人NUTS」、「手骨樂隊」、「Bike機踏車」，且表演全程免費。

📍2024搖滾台中音樂節」
時間：2024年10月27日
地點：台中文心森林公園
地址：台中市南屯區文心路一段289號

▲「2024搖滾台中音樂節」今日10月27日場域圖（圖／取自搖滾台中臉書）
▲「2024搖滾台中音樂節」今日10月27日場域圖（圖／取自搖滾台中臉書）

📍2024搖滾台中音樂節」10月27日卡司

▪️能量舞台：血肉果汁機、TRASH、傻子與白痴、新東京（JP）、JADE、溫蒂漫步Wendy Wander。

▪️綠色舞台：庸俗救星、DUMB.RONG（TH）、福夢FUMON、老破麻O.S.D、BSB、P!SCO。

▪️跳躍舞台：工口紳士、憂憂Yō-Yō、BUMJIN（KR）、FUTURE AFTER A SECOND、off the menu（KR）、かずき山盛り（JP）。

▪️衝擊舞台：伯爵先生、核果人NUTS、白日夢廚房、12.8 twelve.eight（HK）、Bike機踏車、手骨樂隊、步行者、秋山、製燥者StoryMaker。

▲「2024搖滾台中音樂節」今日10月27日卡司表演節目表（圖／取自搖滾台中臉書）
▲「2024搖滾台中音樂節」今日10月27日卡司表演節目表（圖／取自搖滾台中臉書）

📍2024搖滾台中音樂節」入場規範

▪️舞台開放時間
整隊時間：10:30
開放入場時間：11:30
清場時間：21:40


▪️出入口管制
1、能量舞台開放 A、B、E、F 號門作為觀眾出入口，C、D號門僅於緊急／清場時間開放。
2、若場內人數已滿，將暫停進場。
3 、勿使用物品及任何形式佔用座位或空間。​

▪️注意事項
1、請勿逗留於走道，以保持場內走道暢通，避免阻礙其他觀眾通行、緊急疏散。
2、四個出入口皆有設置垃圾桶，請勿將垃圾留在場內。
3 、請依照工作人員指示排隊入場，出入場切勿翻越圍牆或欄杆。
4、離場時段若人潮擁擠，可分散至各出口依序排隊離場。

▲「2024搖滾台中音樂節」入場規範（圖／取自搖滾台中臉書）
▲「2024搖滾台中音樂節」入場規範（圖／取自搖滾台中臉書）
📍「2024搖滾台中音樂節」交通指南

▪️大眾交通工具
搭捷運：搭乘台中捷運至「文心森林公園站」下車。
搭公車：
向上惠文路口站：5、83、89、356路。
捷運文心森林公園站（文心路）：73、83、157、359、365路、綠2、綠3、綠3S。

▪️自行開車
中山高速公路
南屯交流道：下交流道→沿五權西路往市區→文心路左轉→向上路左轉
台中交流道：下交流道→沿台灣大道往市區→文心路右轉→向上路右轉
台74線：南屯二交流道下→沿五權西路往市區→文心路左轉→向上路左轉
 

▪️停車資訊：
文心森林停車場惠文停車場大墩國中地下停車場南屯停車場大進停車場萬壽棒球場附屬地下停車場

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