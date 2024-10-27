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▲《樂一通大戰外星人：粉紅末日》太菲鴨想當網紅，努力扭屁股試圖增加流量。（圖／原創娛樂提供）

▲《樂一通大戰外星人：粉紅末日》太菲鴨和豬小弟在咖啡店打工，碰上要求一大堆的奧客。（圖／原創娛樂提供）

台灣美食揚名國際，並不是大家自我感覺良好而已，將在11月1日起搶先北美於全台各地上映的《樂一通大戰外星人：粉紅末日》，片中反派外星人「魔人泡泡」最鍾愛的地球資源，竟是「台灣之光」珍珠奶茶，先睹為快的觀眾又驚又喜，就有Youtuber直呼：「果然台灣手搖飲稱霸全球！」《樂一通大戰外星人：粉紅末日》是華納卡通動畫招牌角色豬小弟、太菲鴨再度回歸大銀幕，這一次他們因家中屋頂破大洞，被迫成為「打工仔」賺維修費，卻意外揭發外星人陰謀。其中一段兩人至咖啡店打工，面對奧客一連串如連珠砲說出的特製咖啡需求，太菲鴨回嗆：「妳想找碴嗎？」引發廣大「社畜」觀眾的迴響，認為太菲鴨完全講出大家的心聲，抱怨這種機關槍式的點餐，真的沒人記得住。還有另一段是太菲鴨試圖成為網紅，上傳用力扭屁股的影片卻反遭退粉，也頗具諷喻當代現象的趣味，這一回的《樂一通》相當貼近觀眾的生活，和以往的版本相比，明顯與時俱進。絕對引起台灣觀眾討論的情節，則是外星大反派「魔人泡泡」最喜愛的地球資源，居然是從台灣流行到全球的珍珠奶茶，目前在歐美各大國度，很容易找到在賣珍珠奶茶的飲料店，只是各地區也會配合當地口味而有些變化。上片後觀眾也可以憑票根兌換TGI FRIDAYS 的開胃菜：田納西芝麻雞柳、英式炸魚薯條、香酥馬芝拉條3選1，更多資訊可以上原創娛樂臉書粉絲專頁查詢。