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▲楊乃文澄清和邱隆杰的關係，還大方開出擇偶條件。（圖／亞神音樂提供）

楊乃文「繆斯MUSE」演唱會台北最終場在昨（26）日晚間圓滿落幕，無論是她的完美演唱、演唱會聲光效果還是堪稱經典的對話，都成為網路上的熱門話題。歷時2年的巡迴告一段落，楊乃文也已經展望未來：「要往下一個目標了，不管是專輯還是再開新的演唱會。」而對於日前傳出她熱戀上牛肉麵店的帥老闆，她則笑說，「對方就是一個新的朋友」，2人只是在店裡遇過而已，不過她有點過對方店裡的外送，大讚食物很好吃。楊乃文開唱前被周刊爆出，和一名牛肉麵店老闆熱戀中，而男方其實也是同行，是47歲男星邱隆杰，曾拍過電影《痞子英雄》電影版，還傳出主要都是楊乃文主動追愛。對於這個傳聞，楊乃文昨日大方澄清，表示自己身邊朋友很多，邱隆杰是一個新朋友，之前她和一群朋友開了一家店，後來就把店頂讓給對方，2人算是最近才認識的，她還笑說有吃過對方店裡的外送，覺得餐點很好吃。楊乃文也說，「我們連一起跟朋友出去都沒有，就是在店裡遇過。」也忍不住笑說，媒體比她媽媽還關心自己的感情狀況，近年尚未遇到適合對象的她，還大方開出條件，看重的是才華、聰明和基本的經濟基礎，最後更大方喊話：「有誰喜歡我的話，來吧！男生OK，但女生就不用了，我喜歡男生。」另外，昨日最終場上，楊乃文也帶給觀眾驚喜，即將演唱〈A Dream of Bonnie and Clyde〉前，嘉賓JADE帥氣出場，觀眾的尖叫聲幾乎震翻北流的屋頂。這首歌由JADE的吉他手兼主唱嘟嘟作曲、楊乃文作詞，入圍了即將在下周公布的金音獎最佳搖滾歌曲。楊乃文與JADE隨著多次合作也越來愈熟識，楊乃文還透露，是她在金曲獎慶功宴上直接邀約JADE擔任演唱會嘉賓，所幸JADE也義氣相挺，二話不說立刻答應。