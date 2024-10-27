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▲▼金守美出殯，媳婦徐孝琳痛哭。（圖／翻攝自YouTube PICKCON / 픽콘）

▲金守美出殯，演藝圈兒子鄭埻夏（右）、尹正秀（左）幫忙抬棺。（圖／翻攝自YouTube PICKCON / 픽콘）

▲南韓資深演員金守美過世。（圖／Naver）

南韓知名演員金守美25日因高血糖急症過世，享壽75歲，她的媳婦是知名女星徐孝琳，今（27）日上午金守美出殯，徐孝琳腿軟無力，哭倒在地，崩潰喊著「媽媽不要走」讓人不捨，自金守美過世後，徐孝琳也一直守在靈前。徐孝琳2019年和金守美的兒子鄭明浩結婚，婆媳關係一直都很好，兩人也曾上過節目《超人回來了》，由於金守美不想打擾小夫妻，很少去他們家，就連逢年過節祭祀祖先這些習俗，都不用媳婦幫忙張羅，是非常開明的婆婆，當時徐孝琳還說，婆婆太少去他們家，讓她很難過，「我想跟婆婆一起玩。」沒想到金守美走得突然，讓外界都無法接受，更別說是徐孝琳，這幾日她都在靈前守著，直到今日才現身在大眾面前，看起來消瘦不少，面容也相當憔悴，看到婆婆的靈柩被抬出來，徐孝琳一度哭到腿軟，喊著「媽媽不要走、媽媽對不起」讓一旁攙扶她的人都忍不住哭了。金守美演過許多知名電視劇，包括《明星經紀人生存記》、《皇后的品格》、《擺飯桌的男人》等等，有「國民婆婆」稱號，演藝圈中許多「兒子們」也都現身哀悼，包括鄭埻夏、尹正秀、張東民等。