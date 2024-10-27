42歲林智勝明年有望再戰！中職42歲資深老將「大師兄」林智勝，本季結束目前效力味全龍的第3個賽季。關於明年是否會選擇引退，根據媒體《中央社》報導，味全領隊丁仲緯在訪問中表示，目前明年球季是往球員約方向談，代表球迷們明年將有望繼續在球場上看見林智勝的身影。
本季主戰二軍 助隊奪下總冠軍
明年即將滿43歲的林智勝，本季效力味全主要在二軍出賽，在一軍只出賽了28場比賽，繳出2成21打擊率，包含1發全壘打。不過隨龍隊二軍打進總冠軍戰，總共5場比賽敲出4支安打，打擊率2成86，最終幫助味全擊敗統一獅，在二軍完成封王，展現寶刀未老的技術。
談及明年林智勝的規劃，領隊丁仲緯表示：「目前與林智勝談明年合約，是以球員方向談，但合約形式如何，還是要尊重林智勝的意願。」而關於2025是否為他的引退年，丁仲緯說：「林智勝不只是中職的球員，對於整個職棒和歷史都有重要地位，我們會做好準備，確定後再一併公布。」
此外，總教練葉君璋也認為，林智勝退役後有可能轉任教練，不過前提還是要看本人有沒有興趣。林智勝在2023年，敲出生涯第300轟，成為中職史上唯一的300轟球員，本季在6月21日對上中信兄弟洋投猛登的比賽中，敲出1發兩分砲，持續將紀錄推進到304轟。
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明年即將滿43歲的林智勝，本季效力味全主要在二軍出賽，在一軍只出賽了28場比賽，繳出2成21打擊率，包含1發全壘打。不過隨龍隊二軍打進總冠軍戰，總共5場比賽敲出4支安打，打擊率2成86，最終幫助味全擊敗統一獅，在二軍完成封王，展現寶刀未老的技術。
談及明年林智勝的規劃，領隊丁仲緯表示：「目前與林智勝談明年合約，是以球員方向談，但合約形式如何，還是要尊重林智勝的意願。」而關於2025是否為他的引退年，丁仲緯說：「林智勝不只是中職的球員，對於整個職棒和歷史都有重要地位，我們會做好準備，確定後再一併公布。」
此外，總教練葉君璋也認為，林智勝退役後有可能轉任教練，不過前提還是要看本人有沒有興趣。林智勝在2023年，敲出生涯第300轟，成為中職史上唯一的300轟球員，本季在6月21日對上中信兄弟洋投猛登的比賽中，敲出1發兩分砲，持續將紀錄推進到304轟。