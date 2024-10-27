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42歲林智勝明年有望再戰！中職42歲資深老將「大師兄」林智勝，本季結束目前效力味全龍的第3個賽季。關於明年是否會選擇引退，明年即將滿43歲的林智勝，本季效力味全主要在二軍出賽，在一軍只出賽了28場比賽，繳出2成21打擊率，包含1發全壘打。談及明年林智勝的規劃，領隊丁仲緯表示：「」而關於2025是否為他的引退年，丁仲緯說：「此外，總教練葉君璋也認為，林智勝退役後有可能轉任教練，不過前提還是要看本人有沒有興趣。