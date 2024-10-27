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▲《艾蜜莉在巴黎》盧卡斯巴禾（左）與莉莉柯林斯的對手戲，曾經讓不少女性看得著迷，現在卻沒那麼吸睛。（圖／摘自IMDb）

▲盧卡斯巴禾造型多變，可以和《艾蜜莉在巴黎》裡判若兩人。（圖／摘自IG）

Netflix最受台灣觀眾歡迎的英語影集之一《艾蜜莉在巴黎》，扮演天菜大廚加百列的法國帥哥盧卡斯巴禾，近日接受訪問時坦言自己在該劇中待下來的動機越來越少，雖然演出這戲的確令他知名度大開、因此建立了人脈、獲得其他很好的工作機會，可是加百列這個角色已經不再讓他感覺到很有趣或有什麼新的刺激，他不禁反問：「生命很短暫，拍這齣戲還是要5個月，我難道要犧牲這麼多時間去講一個沒有讓我感到振奮的故事嗎？」《艾蜜莉在巴黎》甫推出時，在全球各地都引起討論熱潮，法國人在意該劇有沒有忠實呈現出當地的生活面貌，其他地區的觀眾則被看起來優雅又浪漫的花都征服，一堆女生想像艾蜜莉一樣在巴黎追尋自己的事業與愛情美夢，而高大俊帥的盧卡斯巴禾，就是這個美夢的具體化身，他長相英挺，又做得一手好菜，幾乎是女性最完美的情人形象，無怪乎迅速大紅。只是在首季之後，《艾蜜莉在巴黎》情節發展並不很讓觀眾滿意，尤其主角們紊亂的感情發展，也減損了角色原先的魅力，盧卡斯扮演的加百列正是這情況的受害者之一，他的討喜度逐季下滑，加上他在演出此劇之外的打扮與戲裡相差頗大，越來越多女性嫌加百列無論顏值或性格都大為退步，轉而支持艾蜜莉和其他的對象發展。今年上架的第4季，也沒有讓人改觀，已有之前的粉絲喊「棄劇」，殊不知，加百列本尊—盧卡斯，亦有退出的想法。原來他在季與季之間，有空接演其他的影片，感到眼界大開，認為演加百列已經像走進死胡同，儘管《艾蜜莉在巴黎》看來輕鬆、不用特別傷腦筋、娛樂性豐富，可是在深度方面，真的並不足夠。他講得很明白，演加百列無法再給他刺激、讓他想要再繼續當演員。剛巧在本季尾聲，艾蜜莉搬到羅馬，加百列是否順勢退出她的生命、盧卡斯也可以開心的把時間都用在自己感興趣的演出計畫上？恐怕還得等著瞧了。