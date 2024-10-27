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▲明道（左）和趙小僑（右）在陳喬恩婚禮以伴郎伴娘之姿牽手入場，不過明道說一開始不同意這場婚姻。（圖／微博）

▲陳喬恩婚禮眾星雲集，鄭元暢都成為伴郎團成員。（圖／鄭元暢微博）

台灣女星陳喬恩自從2022年與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）結婚後，兩人於今年交往5周年紀念日在馬來西亞的蘭卡威舉行了一場浪漫婚禮。這場婚禮不僅是他們愛情的見證，還吸引了許多明星好友參加，其中「七朵花」成員全員到齊擔任伴娘，明道與鄭元暢則擔任伴郎。婚禮結束後，陳喬恩的這場夢幻婚禮持續成為網友討論的熱點。不過，明道近期在網路自曝，當時和Alan和他交換電話後，竟然將他的號碼設定為「Mayday」求救專線。婚禮上，明道站在台上致詞，提到自己與陳喬恩多年來的好友情，並回憶起與Alan的初次見面。明道先是幽默地說：「當初我不同意這段婚姻！」這一句驚人的表白一出口，立刻引起現場一陣驚呼。站在一旁的陳喬恩當場笑得彎腰，甚至忍不住肘擊明道。明道隨後解釋道，他之所以「不同意」，是因為害怕好友陳喬恩會被騙，顯示出他對好友的關心，這一番真摯的發言讓在場所有人感到既溫馨又好笑，並讓人見識到他們之間深厚的友誼。不過明道不僅僅是「不同意」陳喬恩的婚姻，他近日在網路分享的另一段婚禮影片中，透露了與Alan的剛交換聯絡方式時，Alan居然將明道的號碼標註為「Mayday」，將他設定為求救專線。據明道解釋，Alan將他的電話標記成「Mayday」是有深意的，原來Alan認為，若在與陳喬恩的婚姻生活中遇到什麼問題，可以隨時向明道求助。這場婚禮吸引了眾多演藝圈好友參與，不僅是因為陳喬恩的高人氣和好人緣，也是因為她與Alan多年來低調而穩定的感情受到粉絲的祝福。陳喬恩自出道以來，憑藉多部經典偶像劇成為廣受喜愛的演員，這次婚禮的舉行更讓她的粉絲和好友們欣喜不已。婚禮後續的花絮也接連引起網友討論，許多人讚揚明道的致詞幽默又有深意，展現了真摯的友情。有粉絲留言：「有這樣的朋友真好，明道真的是暖心的伴郎！」還有網友感嘆：「陳喬恩的婚禮真的充滿笑聲和感動。」隨著婚禮的影片和花絮逐漸在網路上流傳，陳喬恩和Alan的愛情故事也成為許多粉絲心目中的「童話婚姻」。