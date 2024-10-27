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▲崔振赫分享主演的電視劇《她的日與夜》中的NG片段，讓粉絲笑開懷。（圖／遠傳電信-遠傳friDay）

▲崔振赫唱了BTS成員田柾國的熱門單曲，還加碼演唱中文歌曲〈想見你想見你想見你〉作為安可曲。（圖／遠傳電信-遠傳friDay）

韓國人氣男星崔振赫於昨（26）日在台大綜合體育館舉行【Choi Jin Hyuk 2024 FAN-CON Tour in Taipei 】，以一身帥氣全黑西裝登場並演唱《九家之書》OST歌曲〈잘있나요〉（過得好嗎），隨後用中文向粉絲熱情問候：「大家好，我是崔振赫，大家過得好嗎？我想你們了！」他感性地表示這部劇為自己帶來巨大的轉折，特別是當時在低潮中接到此劇邀約，形容這份作品是他「人生中最棒的禮物」，並將此歌獻給粉絲，感謝他們一路支持。此外，他還獻唱中文歌作為安可曲，讓現場粉絲心滿意足。在談及主演的電視劇《她的日與夜》時，崔振赫分享了拍攝過程中的搞笑NG片段，笑言自己與冷酷角色的反差讓演出過程充滿趣味。他透露「現場即興演出頻繁，沒防備的我常常被對手戲攻擊」，並提及在拍吻戲時被戲稱為「吻戲達人」。崔振赫謙虛表示：「當時只想自然完成拍攝，沒想到會有這個稱號！」並分享了與鄭恩地合作時的一段趣事，笑說「恩地看到劇本時氣到直接踢我」，逗得現場觀眾捧腹。當晚，崔振赫不僅演唱多首粉絲喜愛的OST歌曲，還挑戰了BTS成員田柾國的熱門單曲〈Standing Next You〉，展示了他的歌唱與舞蹈實力。活動尾聲，他更加碼演唱中文歌曲〈想見你想見你想見你〉作為安可曲，與粉絲熱情合唱將氣氛推至最高點。崔振赫透露為練習這首歌花了很多時間，「最近為了這場表演，膝蓋都練到有點積水了！」表達他對台灣粉絲的用心與重視。