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中職味全龍「火球男」森榮鴻因傷勢關係選擇退役，這位30歲「火球男」於季後正式向球團提出離隊申請，結束職棒生涯。味全龍總教練葉君璋透露，森榮鴻因多次手術後未能恢復至理想狀態，已難以負荷職業比賽的強度，最終做出退役決定，「他開過很多次刀，且手指神經壞死，覺得真的無法再撐下去。」森榮鴻高中時期便展現出驚人的球速，可飆出150公里速球，成為當時備受矚目的投手。2016年中職選秀時被樂天桃猿以第四輪選，儘管球團開出近300萬的簽約金，但最終他選擇婉拒，認為時機尚未成熟。2019年森榮鴻再度參與選秀，成為味全龍第十指名，並以180萬簽約金披上龍隊戰袍。不過，在兩次選秀之間，森榮鴻進行了第二次手肘韌帶置換手術，使得身價不如2016年。加入味全龍後，森榮鴻積極復健，2021年他又面臨右手肘韌帶鬆脫問題，為了延續職棒生涯，當時決定進行第3次韌帶置換手術，生涯大多時間都在傷勢與復健中度過。森榮鴻在中職一軍時間短暫，僅留下3場出賽紀錄，合計投出2.2局失1分，防禦率3.38。今年球季他並未在一軍出賽，二軍出賽21場，防禦率2.16，雖然帳面成績不錯，但多次手術帶來的影響，讓他難以在一軍穩定發揮。葉君璋表示，近期球隊正在討論60人保護名單，會綜合考量年齡、受傷程度等因素，決定最適合球隊的調整方向。針對60人保護名單問題，葉總表示：「必須考量球員年紀跟傷勢，有些選手可能會轉任教練或職員。」