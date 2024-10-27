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▲李優（左）依偎在熊仔背後，在鏡頭前大方放閃。（圖／翻攝自李優IG）

▲李優介紹麥當勞和獵人合作的盲卡，獲得許多網友好評。（圖／李優IG）

▲李優因為外型亮眼，曾在PTT表特板上紅極一時。（圖／李優IG）

熊仔（熊信寬）今（27）日突然在IG上傳和女友李優多張牽手照片，並寫「如果有天你走在我身邊，最好的一面為你呈現」，李優也同樣放上合照，並寫下「相看兩不厭倦的眷戀。」外傳熊仔已經向李優求婚成功，熊仔經紀公司也證實此消息，不少粉絲就好奇「李優是誰？」事實上，她是圖文插畫作家出身，後來成為模特兒、網紅，曾出過寫真集、單曲，還經常演出MV，也辦過個人畫展，非常有才華，同時也因為亮眼外型，成為PTT表特板鄉民認證的電眼女神。熊仔和李優緋聞傳了許多年，直到今年520熊仔在IG限時動態曬出李優的背影，出席活動時也沒有否認緋聞，才終於認愛。如今好消息過不到半年，熊仔今天又在IG曬出和李優的多張甜蜜合照。據《TVBS新聞網》報導，熊仔日前約朋友假裝玩密室逃脫，其實是為了向李優求婚，2人隨後也前往日本旅遊。《NOWnews今日新聞》詢問熊仔所屬的索尼音樂，得到「藝人希望保持低調，謝謝大家的祝福。」的答案，間接證實求婚消息。貼文一出，「李優」的名字迅速登上Google熱搜，不少人都好奇李優的身分。事實上，她是圖文插畫作家出身，後來因為出色的外型成為模特兒、網紅，也是PTT表特板的常客，她因為一雙美麗大眼被譽為是「電眼潮模」、「日系空靈女孩」等。李優在2018年還推出首本寫真集及單曲〈迷惘美〉，不僅如此，她還經常演出MV，且活躍於藝術領域，也辦過許多畫展，可謂是全方位藝人。李優對自己的人生也非常有想法，她的手臂內側接近手腕的位置，有一個紅色的「愛」字刺青，她透露那是她大學好朋友寫的字，如果在旁邊多一個「人」字，看起來也會很像她的名字「優」。她先前也曾聽說過，人的氣流是左手進、右手出，因為愛是要給出去的，所以她選擇刺在右手。身為資深動漫迷的李優也有跟上近期火紅的話題，就是麥當勞和經典動漫《HUNTER×HUNTER獵人》合作的聯名商品，有些KOL因為開箱不專業而遭炎上，不過她發布開箱影片，介紹的非常詳細，不只介紹其中角色，還有角色和卡片的特色，更發現盲卡是新版動畫的畫風，成為這次開箱難得沒有被罵的網紅、藝人。不少網友大讚，「找優子分享超級適合的」、「要開箱就是要找李優這種資深的！」