我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜回到母校拍攝，校方還特地為他準備「傑出校友獎狀」。（圖／民視提供）

▲胡瓜回到家鄉苗栗，受到熱烈支持。（圖／民視提供）

綜藝節目《綜藝大集合》近日前往苗栗市拍攝外景，胡瓜回到自己的故鄉，鄉親們熱情地自製「歡迎苗栗之光」的牌子來迎接他，他也回到自己的母校「大倫國中」，獲頒「傑出校友獎狀」，胡瓜遇到與自己年齡相仿的學弟妹，一名學弟語出驚人：「要不是胡瓜的爸爸，我和胡瓜都不會存在！」，讓胡瓜都驚訝直呼：「我有個弟弟嗎？怎麼我都不知道？」連胡釋安都差點脫口叫對方「叔叔」，場面十分爆笑。為了回饋苗栗鄉親的熱情，阿翔提議來場「投懷送抱」遊戲，由胡瓜與董至成分組競賽。婆媽們紛紛踴躍參與，甚至有人親吻胡瓜，讓他忍不住笑說：「不是說好要玩遊戲嗎？怎麼快變成親吻大會了！」婆媽們在遊戲中熱情地把胡瓜和董至成撲倒在地，結果椅子都坐壞了，兩人摔得四腳朝天。胡瓜站起來後還笑著對兒子胡釋安說：「爸爸被壓得這麼慘，你還在笑！」接著胡瓜帶領節目團隊回到自己就讀過的母校「大倫國中」，除了受到學弟妹列隊歡迎，校方也特別為胡瓜頒發「傑出校友獎狀」，並邀請他參觀昔日的教室。胡瓜在教室裡遇到幾位同年紀的校友，當中一位學弟開玩笑說：「要不是胡瓜的爸爸，我和胡瓜都不會存在！」胡瓜聞言驚訝地問：「我有個弟弟嗎？怎麼我都不知道？」胡釋安也差點脫口叫對方「叔叔」。之後這位學弟才解釋說：「胡瓜的爸爸曾是我爸媽的媒人，所以沒有胡爸爸，就不會有我！」胡瓜聽後笑說：「說話可以別這麼調皮嗎？」現場都被這場認親插曲逗得哈哈大笑。此次《綜藝大集合》回到苗栗，胡瓜不僅受到鄉親的熱情款待，也藉此機會與過去的同學、鄉親重溫舊情。活動結束後，他向鄉親們致謝，並感嘆這些年苗栗的發展與變化，也承諾會在節目中繼續用心回饋家鄉。