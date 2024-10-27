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台灣職籃PLG、T1原本今年要合併成全新職籃聯盟，但最終還是告吹，分為TPBL與PLG兩大聯盟，TPBL上週率先開幕，PLG緊接在本週末（26、27日）開幕，人氣球隊富邦勇士開幕戰對領航猿，吸引6836人進場，週日對上高雄高鐵人湧入6853人，估計票房商品收入逾600萬台幣。PLG在面對台灣職籃分裂及球隊洗牌危機後，2024-25賽季變成4隊規模，與7隊組成的TPBL共同競爭。本週末TPBL在新莊體育館舉行賽事，但PLG富邦勇士的票房熱度依舊不減，開幕週連續兩天進場人數皆突破6800人，兩日商品總收入突破百萬，展現出穩固的球迷基礎。此戰富邦勇士在主場迎戰高雄鋼鐵人，雙方從開賽就打得難分難捨，雙方在易籃後，吳永盛跳出來主宰戰局，全場砍下16分，全隊6人得分上雙，沃特斯攻下全隊最高23分，終場富邦勇士以108：93擊敗鋼鐵人，拿下新球季首勝，也是執行教練吳永仁執教第一勝。吳永盛在賽後表示，「很高興能幫助球隊贏球，特別是在經歷了前一場投籃命中率不佳的表現後，全隊進行了調整，終於順利拿下比賽。」談到上季加入富邦的改變，吳永盛表示自己今年在球隊中的角色更為明確，「休賽季也和仁哥（吳永仁）進行了一對一討論，防守是一直我的優勢，而過去定位不明確，要防守也要組織，教練給我一個模版，讓我自己知道在場上要做什麼，也謝謝仁哥的信任。」