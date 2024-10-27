我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王今（27）日開幕週第二天，在新莊體育館面對新北中信特攻上演「同城內戰」，賽前林書豪因背部不適，臨時缺席本場比賽，國王整場比賽僅靠8人應戰，但禁衛軍仍打出競爭力，雙方激戰到最後一刻，新北國王以98：99一分惜敗中信特攻。開局國王在進攻上較為保守，不過年輕球員陳俊男跳出來，上半場攻下10分，在攻防上帶給球隊突破口，是團隊能在第二節追平比分的關鍵，單節團隊攻下29分，讓國王能以領先優勢進入下半場；易籃再戰，國王在攻守上陷入瓶頸，進攻端命中率下降，幾個失誤讓特攻找到機會反超比數。下半場曼尼高及蘇士軒挺身而出，接連在三分外線開砲，再度要回領先；讀秒時刻雙方僅有一分差距，國王在掌握球權的狀況下，最後一波進攻未果，吞下本季首敗。新北國王本場比賽本土球員以林書緯19分9籃板8助攻表現最佳，洋將方面則以強森繳出20分18籃板表現最為出色，先發上陣的蘇士軒也展現外線好手感，下半場三記三分彈，另外曼尼高也貢獻15分另有6次抄截。總教練萊恩提到，今天球隊在防守端出現一些狀況，導致整體失分偏高，不過球員依舊保有拼戰精神，雖然最後結果不如預期，但依舊給球員肯定；近期因球隊要面對一週四場比賽的艱難挑戰，如何調配目前僅有的球員也是教練團的考驗；期盼能盡快回到正常的球員輪替陣容。