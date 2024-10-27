NBA美國職籃2024-25例行賽明台灣時間10月28日賽程，將有5場比賽進行，金州勇士將在主場大通中心迎戰洛杉磯快艇，挑戰開季3連勝，「新浪花兄弟」Stephen Curry和Buddy Hield的三分球轟炸表演能否繼續，絕對是這一天賽程最受矚目的看點之一。《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。
NBA例行賽第10月28日 勇士大戰快聽精彩可期
季前熱身賽表現相當優異、沒有吞過敗仗的金州勇士，進入到例行賽後取得了2連勝，球隊新加入的射手Buddy Hield手感火燙，明天對主將Kawhi Leonard缺陣的快艇，很有機會能夠爭取3連勝。至於76人則將和溜馬大戰兩支東區強權的交手，也備受矚目。
NBA2024-25例行賽第10月28日賽程表：
🏀3:30 費城76人 出戰 印第安那溜馬
🏀6:00 密爾瓦基公鹿 出戰 布魯克林籃網
🏀6:00 紐澳良鵜鶘 出戰 波特蘭拓荒者
🏀7:00 亞特蘭大老鷹 出戰 奧克拉荷馬雷霆
🏀8:30 洛杉磯快艇 出戰 金州勇士
NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA例行賽直播轉播資訊：
電視轉播：
緯來體育台、MOD愛爾達體育台
線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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季前熱身賽表現相當優異、沒有吞過敗仗的金州勇士，進入到例行賽後取得了2連勝，球隊新加入的射手Buddy Hield手感火燙，明天對主將Kawhi Leonard缺陣的快艇，很有機會能夠爭取3連勝。至於76人則將和溜馬大戰兩支東區強權的交手，也備受矚目。
NBA2024-25例行賽第10月28日賽程表：
🏀3:30 費城76人 出戰 印第安那溜馬
🏀6:00 密爾瓦基公鹿 出戰 布魯克林籃網
🏀6:00 紐澳良鵜鶘 出戰 波特蘭拓荒者
🏀7:00 亞特蘭大老鷹 出戰 奧克拉荷馬雷霆
🏀8:30 洛杉磯快艇 出戰 金州勇士
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