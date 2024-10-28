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以色列26日空襲伊朗多個目標，包括首都德黑蘭，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聲稱，行動的全部目標皆已達到。 伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則表示，伊朗並不尋求與以色列開戰，但會做出「適當回應」。有外媒分析認為，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）病情嚴重，中東局勢前景不明，或為戰局帶來更大不確定性。根據《紐約時報》報導，伊朗陷入「兩難抉擇」，若大舉報復以色列，或令國內經濟、對外關係與國內繼任問題受到影響；可若什麼都不做，則會在盟友與國內激進勢力面前顯得過於軟弱。何況，高齡85歲的哈米尼病重，其次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）能否順利繼承他的政治地位也是問題。報導提到，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在對以色列的關係方面擁有重要發言權，德黑蘭政府應保住自身執政地位，何況國內還充斥對物價高漲等負面環境的不滿，若伊朗內部無法達成一致，或令政局不穩，並進一步影響中東局勢。伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）5月因飛機失事身亡，被視為溫和派的裴澤斯基安接任總統一職，他在內閣會議中表示，「我們不尋求戰爭，但會捍衛我們民族和國家的權利」，並強調伊朗將會對猶太復國主義政權的侵犯，做出「適當回應」。