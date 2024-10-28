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檢調廉仍在偵辦京華城弊案，而北市府也已先祭出2樓以上不予施工勘驗的技術性停工方案。不過，媒體報導，京華城因地下已挖7層之深，若停工太久恐怕會有下陷疑慮。對此，台北市長蔣萬安今（28）日強調，不管分成幾階段停工，一定會確保建物安全、避免影響周遭居民，他將找四大技師公會參與討論。《上報》日前報導，台北市政府將三階段停工京華城，但因偵辦及官司進度恐需耗時好幾年，而京華城地下已挖了7層樓深，有如大洞，加上周邊地下水位過高，若停工太久，恐怕會有下陷疑慮。對此，台北市長蔣萬安今出席性別平等辦公室成立10週年活動前受訪強調，「我們一定確保整體建物安全，避免對於周遭住戶造成影響。」北市將會邀集專業人士共同討論，也會請四大技師公會給予建議。由於近期台北大巨蛋活動黃牛票亂象猖獗，有立委打算修法使公有場館活動都需實名制，蔣萬安則認為，他相信立法院會有充分的討論溝通，「只要能有效遏止黃牛，確保民眾權益，我們都樂見。」